МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Аномальные морозы в Сибири продолжают обновлять абсолютные минимумы, температурные рекорды наблюдаются в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах, сообщает Гидрометцентр России.

"Аномальные морозы в Сибири продолжают обновлять абсолютные минимумы. Рекорды холода отмечены также в Нарьян-Маре, Воркуте, Ухте, 30-градусные морозы наблюдались в морозы в Поволжье, Предуралье и на Урале", — говорится в сообщении.

Так, минимальная температура —43 градуса наблюдалась во вторник в Ханты-Мансийске, что на 3,4 градуса ниже абсолютного минимума, зарегистрированного в 1937 году. В среду морозы обновили абсолютные минимумы на Ямале и в Югре: в Салехарде температура понизилась до —44,4 градуса, а в Ханты-Мансийске — до —46, что на 4,4 градуса ниже, чем в 1976 году.

"В ближайшие дни в Омской и Тюменской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах сохранится аномально холодная погода. Холоднее всего по-прежнему будет на Ямале, здесь в северных районах ночью ожидается — 50…-55 градусов. Смягчение мороза на всей территории начнется с 24 декабря", — отмечают в погодном ведомстве.

Температура воздуха ночью в Омской области будет понижаться до —28…-33 градусов, в северных районах области — до —37…- 42, днем —26…-31 градус. В ХМАО температура воздуха ночью в северных районах до —46…-51 градуса, в западных до —30…-35 градусов. Днем —35…-40 градусов, в северных до —46.

"В четверг-субботу в Новосибирской области прогнозируется сильный мороз (температура ночью —45…-40°). В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае, в субботу в Республике Алтай аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9-19 градусов", — ожидают в Гидрометцентре.