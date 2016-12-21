Сенатор рассказал, как изменится цена на сигареты в 2017 году

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. При повышении акцизов на табак в 2017 году на 27% одна пачка сигарет подорожает в среднем на 11% или на 10-12 рублей, заявил РИА Новости в среду глава бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин.

В среду газета "Известия" со ссылкой на расчеты замминистра внутренних дел РФ Аркадия Гостева сообщила, что средняя цена пачки сигарет в 2017 году может увеличиться до 220 рублей. Позже директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов сообщил журналистам, что повышение акциза на табак приведет к росту средней розничной цены пачки сигарет в 2017 году на 10%, за три года — на 27%.

"Я прочитал подготовленный к слушаниям по обороту табака ответ МВД, который вызвал у меня удивление. С каких пор МВД стало заниматься экономическими расчетами и расчетами акцизов", — сказал Рябухин.

Он отметил, что не знает, исходя из каких расчетов министерство сделало такие выводы.

"Правительство приняло решение повысить акцизы на табачную продукцию на 27%, а не на 200%", — пояснил сенатор.

"Такое повышение акцизов приведет к (увеличению) стоимости одной пачки сигарет на 11% или на 10-12 рублей", — сказал Рябухин.