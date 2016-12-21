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Общество

Москвичке вернули посылку с запиской "Умри, мразь"

13:3221.12.2016
(обновлено: 00:29 22.12.2016)
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© Фото: аккаунт Олеси Вороновой в Facebook

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Москвичка Олеся Воронова пожаловалась в Facebook на почтовую службу: она получила посылку, в которую сотрудники вложили записку с оскорблением. "Умри, мразь", — написали они. Позднее компания принесла девушке извинения и пообещала выплатить компенсацию.

© РИА Новости. аккаунт Олеси Вороновой в Facebook
Содержимое посылки

5 декабря Олеся отправила в Азербайджан через почтовую службу Pony Express девятикилограммовую коробку конфет. Ей обещали, что посылку доставят в течение 2-5 рабочих дней. Но 9-го числа позвонили и сообщили, что российская таможня посылку отправить не может: они ее просветили, увидели конфеты и потребовали сертификаты на них. 

"Я сначала хотела отправить Почтой России, но они давали сроки доставки до месяца. Меня это не устраивало. Я в Интернете нашла эту службу. Позвонила, все узнала. Меня не предупредили ни про сертификаты, ни про инвойсы. Когда выяснилось, что необходимы дополнительные документы, меня попросили прислать их по почте, но я в тот момент находилась не в России, поэтому попросила оформить возврат", — сказала Олеся. 

Услуги курьерской службы обошлись ей в четыре тысячи рублей — три тысячи за доставку и одна тысяча за возврат, еще шесть тысяч она потратила на конфеты. Чтобы сладости не пропали, Олеся решила раздать их друзьям на Новый год. Когда она вскрыла посылку, праздничное настроение исчезло. В пакет была вложена записка: "Умри, мразь", хотя сотрудники почты уверяли ее, что не вскрывали посылку. Конфеты изначально предназначались другу Олеси – у него был день рождения. 

© Фото: аккаунт Олеси Вороновой в Facebook
Вскрытая посылка и записка

"Слава богу, мой именинник не получил "от меня" такое поздравление. Сначала я думала, что записка обращена мне, но потом поняла, что это скорее адресату. У человека все есть, я решила подарить ему кусочек детства – конфеты. Таких марок в Азербайджане нет", — сказала Олеся.

Он добавила, что направила посылку по рабочему адресу друга. "То есть посредник, который поиздевался над моей посылкой, видел, кому я отправляю. Мой друг никогда бы не поверил, что это сделали на почте", — пишет девушка.

 

Менеджер компании убеждал ее, что они не вскрывают посылки, а только просвечивают их. Однако позже с Олесей связался представитель компании и сообщил, что благодаря видеозаписям с камер наблюдения они нашли сотрудника, вложившего записку. 

"Мне позвонили из службы безопасности и сообщили, что сотрудник найден, они предпринимают меры. Я спросила, какие меры и как мне компенсируют затраты, это же мелкое хулиганство. Мне ответили — пишите письма. Я боюсь к этой посылке притрагиваться: может, сотрудник не только ножом пакет вспорол, но и пописал в него. Хотя в службе безопасности меня убеждают, что он только вложил записку, я им больше не доверяю", — сказала она. 

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