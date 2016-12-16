Артемий Лебедев сравнил Навального с рулоном туалетной бумаги

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал в своем аккаунте в Facebook слова Алексея Навального о намерении участвовать в выборах президента в 2018 году, отметив, что избиратели "с таким же успехом могут доверять рулону туалетной бумаги".

По словам Лебедева, Навальный не сделал в своей жизни "ровным счетом ничего" — ни как политик, ни как адвокат — и остается обычным "гражданским активистом-популистом". В качестве примера Лебедев приводит участие Навального в "координационном совете оппозиции", который за год не смог не только выполнить конкретные задачи, но даже согласовать собственный регламент.

Как отмечает дизайнер, Навальный всегда стремился занять руководящую должность, минуя при этом промежуточные ступени. "Алексей не хочет быть чьим-либо замом или помощником, только начальником", — пишет Лебедев, подчеркивая, что у него совершенно отсутствует управленческий опыт.

"То есть, человек, который ничего не сделал, и не умеет ни с кем строить отношений, хочет быть президентом. Я считаю, что кроме остроумного блога и таланта журналиста у Алексея нет ничего", — заключает Лебедев.

Ранее Алексей Навальный сообщил о планах баллотироваться в президенты России. В Избиркоме его намерение прокомментировали, отметив, что возможность выдвижения кандидатуры зависит от исхода пересмотра его дела в суде.

В 2013 году Навального приговорили к пяти годам условно за растрату имущества "Кировлеса". Верховный суд позднее отменил обвинительный приговор с учетом постановления Европейского суда по правам человека, и сейчас дело находится на новом рассмотрении в суде города Кирова. Кроме того, Навальный ранее получил условный срок по делу о хищении денег у компании "Ив Роше".