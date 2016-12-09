Мобильное приложение "Динамика дня" признали инновационным проектом года

МОСКВА, 09 дек, Пресс-служба МИА "Россия сегодня". Мобильное приложение "Динамика дня" флагманского ресурса МИА "Россия сегодня" — РИА Новости — стало проектом года в номинации "СМИ и массовые коммуникации" ежегодной премии "Время инноваций". Лауреатами премии шестой год подряд становятся лидеры российской экономики, в основу стратегии и бизнес-модели которых заложены инновационные решения и подходы.
Торжественная церемония награждения лауреатов шестой ежегодной премии в области инноваций "Время инноваций 2016" состоялась в Красной Поляне в рамках конференции "Инновации — к качественному экономическому росту". В ходе мероприятия были представлены лучшие инновационные бизнес — практики — от корпоративных проектов по созданию и развитию инфраструктуры инноваций до успешных кейсов по внедрению инновационных технологий и выводу на рынок новых продуктов.
Помимо МИА "Россия сегодня" в число победителей вошли: ПАО "МегаФон", ПАО "МТС", ФГУП "Почта России", MAYKOR, ПАО МГТС, Спутниковая медиаплатформа "Орион", АО "Сибирская Угольная Энергетическая Компания", ASUS, Imperial Park Hotel & SPA, ПАО "Молочный комбинат Воронежский", ПАО "Банк "Санкт-Петербург", "Открытие Факторинг", ПАО "МОЭСК" и Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС, Performance Food, Samsung Electronics.
Мобильное приложение "Динамика дня" от РИА Новости — первое и единственное подобное решение на российском рынке. Приложение позволяет получать короткие уведомления об основных общественно-политических и экономических событиях в стране и в мире, причем во многих случаях раньше, чем новость выходит на информационные ленты.
Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев: "Динамика дня" позволяет профессионалам информационного рынка, а также руководителям коммерческих и государственных структур получать доступ к информации раньше, чем о ней узнают другие. Приложение полезно в первую очередь профессиональной аудитории, тем, кто глубоко погружен в контекст и кому достаточно одной строки для понимания изменений. Это приложение продолжает нашу стратегию — быть на шаг впереди. Мы гордимся отличными показателями оперативности, а мобильное приложение сокращает время доставки информации до читателя еще на несколько секунд. Это настоящий прорыв и инновация, и я рад, что продукт оценили. И мои особые поздравления автору идеи, заместителю директора Главной дирекции информации Елене Глушаковой".IOS и для Android.
Премия "Время инноваций" — ежегодная премия в области инновационной и венчурной деятельности, получившие общественное и деловое признание. Лауреатами премии становятся флагманы российской экономики, перспективно оценивающие значимость инноваций и определяющие инновационную деятельность как приоритетную стратегию и бизнес-модель. Премия инициирована Фондом "Социальные проекты" при поддержке Министерства экономического развития РФ.
РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство "РИА Новости" является самым цитируемым информационным агентством в России и первоисточником информации для большинства ресурсов Рунета. Его сайт — ria.ru — читают свыше 2 млн пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает порядка 90 городов мира. РИА Новости в составе МИА "Россия сегодня" дополняет линейку информационных ресурсов группы, включающих также: Прайм, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор.