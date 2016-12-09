Мобильное приложение "Динамика дня" признали инновационным проектом года

МОСКВА, 09 дек, Пресс-служба МИА "Россия сегодня". Мобильное приложение "Динамика дня" флагманского ресурса МИА "Россия сегодня" — РИА Новости — стало проектом года в номинации "СМИ и мас­со­вые ком­му­ни­ка­ции" ежегодной премии "Время инноваций". Лауреатами премии шестой год подряд становятся лидеры российской экономики, в основу стратегии и бизнес-модели которых заложены инновационные решения и подходы.

Торжественная церемония награждения лауреатов шестой ежегодной премии в области инноваций "Время инноваций 2016" состоялась в Красной Поляне в рамках конференции "Инновации — к качественному экономическому росту". В ходе мероприятия были представлены лучшие инновационные бизнес — практики — от корпоративных проектов по созданию и развитию инфраструктуры инноваций до успешных кейсов по внедрению инновационных технологий и выводу на рынок новых продуктов.

Помимо МИА "Россия сегодня" в число победителей вошли: ПАО "МегаФон", ПАО "МТС", ФГУП "Почта России", MAYKOR, ПАО МГТС, Спутниковая медиаплатформа "Орион", АО "Сибирская Угольная Энергетическая Компания", ASUS, Imperial Park Hotel & SPA, ПАО "Молочный комбинат Воронежский", ПАО "Банк "Санкт-Петербург", "Открытие Факторинг", ПАО "МОЭСК" и Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС, Performance Food, Samsung Electronics.

Мобильное приложение "Динамика дня" от РИА Новости — первое и единственное подобное решение на российском рынке. Приложение позволяет получать короткие уведомления об основных общественно-политических и экономических событиях в стране и в мире, причем во многих случаях раньше, чем новость выходит на информационные ленты.

Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев: "Динамика дня" позволяет профессионалам информационного рынка, а также руководителям коммерческих и государственных структур получать доступ к информации раньше, чем о ней узнают другие. Приложение полезно в первую очередь профессиональной аудитории, тем, кто глубоко погружен в контекст и кому достаточно одной строки для понимания изменений. Это приложение продолжает нашу стратегию — быть на шаг впереди. Мы гордимся отличными показателями оперативности, а мобильное приложение сокращает время доставки информации до читателя еще на несколько секунд. Это настоящий прорыв и инновация, и я рад, что продукт оценили. И мои особые поздравления автору идеи, заместителю директора Главной дирекции информации Елене Глушаковой".

© РИА Новости Мобильное приложение РИА Новости "Динамика дня"

Приложение "Динамика дня" удобно в использовании, работает даже при "плохом" Интернете и дает возможность сортировки и выбора новостей по ключевым словам. Можно скачать приложение для IOS и для Android

Премия "Время инноваций" — ежегодная премия в об­ласти ин­но­ваци­он­ной и вен­чурной де­ятель­нос­ти, по­лучив­шие об­щес­твен­ное и де­ловое приз­на­ние. Ла­уре­атами премии становятся флаг­ма­ны рос­сий­ской эко­номи­ки, пер­спек­тивно оце­нива­ющие зна­чимость ин­но­ваций и оп­ре­деля­ющие ин­но­ваци­он­ную де­ятель­ность как при­ори­тет­ную стра­тегию и биз­нес-мо­дель. Пре­мия ини­ци­иро­вана Фон­дом "Со­ци­аль­ные про­ек­ты" при под­дер­жке Ми­нис­терс­тва эко­номи­чес­ко­го раз­ви­тия РФ.

РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство "РИА Новости" является самым цитируемым информационным агентством в России и первоисточником информации для большинства ресурсов Рунета. Его сайт — ria.ru — читают свыше 2 млн пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает порядка 90 городов мира. РИА Новости в составе МИА "Россия сегодня" дополняет линейку информационных ресурсов группы, включающих также: Прайм, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор.