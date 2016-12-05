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Общество

В Госдуме назвали сроки подготовки закона о гуманном отношении к животным

15:1305.12.2016
(обновлено: 14:20 23.12.2016)
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Щенок. Архивное фото
© AFP 2016/ Johannes Eisele

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Законопроект о гуманном отношении к животным будет доработан и рассмотрен Госдумой во втором чтении уже весной 2017 года, сообщила журналистам председатель комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева.

Государственная Дума РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Данный законопроект был внесен в Госдуму 6 лет назад и принят в первом чтении в 2011 году, однако, по словам Тимофеевой, за это время к нему не поступило ни одной поправки. Об актуальности данном темы напомнил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

"С 2011 года лежит законопроект "Об ответственном обращении с животными"… Многие нормы законопроекта потеряли актуальность, поэтому мы их инвентаризируем, посмотрим, что из них по-прежнему остается самым кричащим и актуальным. В первую очередь мы берем гуманное отношение к животным, и сегодня это вопрос работы с экспертным сообществом", — заявила Тимофеева по итогам встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с представителями общественности и профильного комитетом нижней палаты парламента.

Пассажир в автобусе пользуется смартфоном
© Fotolia/ Halfpoint
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Она рассказала, что в данный момент по доработке этого проекта закона ко второму чтению создается рабочая группа, которая по итогам своей работы весной представит первую версию законопроекта, ориентированного на гуманное отношение к животным, а в дальнейшем доработает нормы и по всем остальным направлениям: бродячие, сельскохозяйственные, служебные и цирковые животные.

В свою очередь артист, председатель попечительского совета Международного благотворительного фонда помощи животным "Дарящие надежду" Леонид Ярмольник отметил, что принятие такого рода закона является важным как для защиты самих животных, так и для воспитания подрастающего поколения. "Если дети видят, как убивают животных, то из этих детей ничего хорошего не получится никогда", — отметил он.

Володин уже второй раз встречается с активистами по данной теме. Первая встреча проходила в августе, когда Володин был еще в должности первого заместителя руководителя администрации президента РФ.

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Общество
Обсуждение
3 пользователя оставили 3 комментария
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  • CheGevara
    Думается мне, извратят благое начинание до неузнаваемости граничащее с абсурдом...
    15:45
    05.12.2016
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  • Bell. .
    Все познается в сравнении! Для того, чтобы понять несоответствие того, что значится в самом законе "Об ответственном обращении с животными" , нужно сравнить его с тем, что, на данный момент, происходит в натуре по этому закону, принятому в первом чтении. И кто должен отслеживать его в действии. Для того, чтобы понять разницу в отношении цивилизованного общества к этому вопросу и средневекового отношения, нужно ознакомиться с отношением, как ни странно звучит, Запада и тех же США, с отношением к животным у нас. У нас, например, садистское убийство животных, сопряженное с невыносимыми для живого существа муками, по наказанию приравнено (в соответствии со ст. 245 УК РФ) к краже чужого имущества (пачке масла к примеру) по ст. 158 УК РФ. На деле, за убийство каждого животного должен быть реальный срок, а общий срок должен суммироваться. Закон должен надежно защищать животных от нелюдей.
    При переработке закона нужно придерживаться принципа: Не навреди" и не испортить даже то, что мы, наконец то, об этом заговорили. И САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЗАКОН ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ, А НЕ СУЩЕСТВОВАТЬ НА БУМАГЕ. Что мы видим на деле. Поэтому необходимо создать все условия для его реализации в жизни.
    07:50
    06.12.2016
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  • Александр Жигачев
    "Об ответственном обращении с людьми" был бы актуальнее.
    09:37
    06.12.2016
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