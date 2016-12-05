В Госдуме назвали сроки подготовки закона о гуманном отношении к животным

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Законопроект о гуманном отношении к животным будет доработан и рассмотрен Госдумой во втором чтении уже весной 2017 года, сообщила журналистам председатель комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева.

Данный законопроект был внесен в Госдуму 6 лет назад и принят в первом чтении в 2011 году, однако, по словам Тимофеевой, за это время к нему не поступило ни одной поправки. Об актуальности данном темы напомнил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

"С 2011 года лежит законопроект "Об ответственном обращении с животными"… Многие нормы законопроекта потеряли актуальность, поэтому мы их инвентаризируем, посмотрим, что из них по-прежнему остается самым кричащим и актуальным. В первую очередь мы берем гуманное отношение к животным, и сегодня это вопрос работы с экспертным сообществом", — заявила Тимофеева по итогам встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с представителями общественности и профильного комитетом нижней палаты парламента.

Она рассказала, что в данный момент по доработке этого проекта закона ко второму чтению создается рабочая группа, которая по итогам своей работы весной представит первую версию законопроекта, ориентированного на гуманное отношение к животным, а в дальнейшем доработает нормы и по всем остальным направлениям: бродячие, сельскохозяйственные, служебные и цирковые животные.

В свою очередь артист, председатель попечительского совета Международного благотворительного фонда помощи животным "Дарящие надежду" Леонид Ярмольник отметил, что принятие такого рода закона является важным как для защиты самих животных, так и для воспитания подрастающего поколения. "Если дети видят, как убивают животных, то из этих детей ничего хорошего не получится никогда", — отметил он.

Володин уже второй раз встречается с активистами по данной теме. Первая встреча проходила в августе, когда Володин был еще в должности первого заместителя руководителя администрации президента РФ.