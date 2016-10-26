ФССП: число коллекторских агентств в 2017 году сократится в 50 раз

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов прогнозирует значительное уменьшение количества коллекторских агентств в России с начала 2017 года в связи с началом деятельности приставов по контролю за коллекторами, рассказал журналистам в среду директор ФССП Артур Парфенчиков.

"На данный момент в России 553 тысячи организаций готовы заниматься коллекторской деятельностью по своим учредительным документам. Однако к началу контроля за коллекторами приставами 1 января 2017 года их, скорее, останется не более 10 тысяч организаций. Может, даже меньше", — заявил Парфенчиков.

По его словам, это связано не только с будущей деятельностью приставов по контролю агентств, но и с изменениями законодательства, например касающихся размеров финансового актива организаций. Кроме того, агентства будут обязаны заниматься только коллекторской деятельностью, без совместительства с другими видами предпринимательства.

"При этом мы настраиваемся не только на какой-то жесткий контроль. Мы еще настраиваемся на диалог с теми организациями, которые останутся на рынке коллекторских услуг. Приставы заинтересованы в том, чтобы коллекторы стали профессиональными организациями непринудительного негосударственного взыскания долга. При этом это должно быть выгодно как взыскателям, так и должникам. Нам надо найти формат, чтобы коллекторская деятельность приобрела цивилизованный оттенок ", — отметил Парфенчиков.

По его словам, уже во втором квартале 2017 года служба судебных приставов сможет говорить о каких-то достижениях в области контроля за коллекторскими агентствами.

В июле текущего года президентом РФ Владимиром Путиным был принят и подписан закон о коллекторской деятельности. Документ устанавливает правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности граждан и порядок их взаимодействия с кредиторами и взыскателями долгов (коллекторами). Закон прямо запрещает коллекторам применять физическую силу и угрожать ее применением, причинять вред здоровью и имуществу, оказывать психологическое давление и вводить в заблуждение.