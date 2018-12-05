Медведев оценил упрощенный порядок пересечения границ России и Белоруссии

ГОРКИ, 5 дек — РИА Новости. Пересечение границ в упрощенном порядке между РФ и Белоруссией показало свою эффективность, в ближайшее время на совете министров Союзного государства будет рассмотрено соглашение о взаимном признании виз, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
"Речь идет о пересечении границ без виз. В общем, там шли разные согласования. В целом действие подобных подходов показало свою эффективность", — добавил он.
С учетом этого документа подготовлено более широкое соглашение о взаимном принятии виз, которое нужно будет рассмотреть в ближайшее время на совете министров Союзного государства, добавил Медведев.