Медведев оценил упрощенный порядок пересечения границ России и Белоруссии

ГОРКИ, 5 дек — РИА Новости. Пересечение границ в упрощенном порядке между РФ и Белоруссией показало свою эффективность, в ближайшее время на совете министров Союзного государства будет рассмотрено соглашение о взаимном признании виз, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

По его словам, на заседании правительства планируется рассмотреть ратификацию соглашения между правительствами РФ и Белоруссии, которое было подписано в мае текущего года, чтобы иностранные болельщики смогли в упрощенном порядке посетить матчи чемпионата мира по футболу, который проходил в России, и Европейские игры в Белоруссии в следующем году.

"Речь идет о пересечении границ без виз. В общем, там шли разные согласования. В целом действие подобных подходов показало свою эффективность", — добавил он.

С учетом этого документа подготовлено более широкое соглашение о взаимном принятии виз, которое нужно будет рассмотреть в ближайшее время на совете министров Союзного государства, добавил Медведев.