Минск и Москва договорились о признании виз, заявили в МВД Белоруссии

МИНСК, 30 ноя — РИА Новости. Минск и Москва "окончательно и бесповоротно" договорились по проекту соглашения о взаимном признании виз, документ планируется подписать в декабре, сообщил РИА Новости в пятницу начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.

В пятницу в белорусском Бресте состоялось заседание межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики в Союзном государстве Белоруссии и России. Среди прочего экспертами двух стран обсуждался ход подготовки к подписанию проекта соглашения о взаимном признании виз. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что его планируется подготовить к 13 декабря, чтобы рассмотреть на заседании Совмина Союзного государства, которое также состоится в Бресте.

"Договорились по этому документу окончательно и бесповоротно сегодня. Руководители межгосударственной межведомственной рабочей группы поручили соглашение направить на внутригосударственное согласование", — сказал Бегун.

По его словам, предполагается, что документ выйдет на подписание в декабре.

Белоруссия и РФ ранее приступили к разработке соглашения о взаимном признании виз. Договориться по всем спорным вопросам до начала ЧМ-2018 по футболу в России не удалось, в связи с чем Минск предложил Москве два альтернативных варианта временных соглашений для обеспечения пропуска болельщиков на чемпионат через территорию республики. Один из этих вариантов, усеченный, но включающий положения основного соглашения, был подписан главами МИД двух стран в Минске 29 мая. Документ временно применялся с 1 июня и по 25 июля. Предполагалось, что позже он также будет действовать во время II Евроигр в Минске в 2019 году.