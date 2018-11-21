МИД Белоруссии считает важным избежать контроля на границе с Россией

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей на совместном заседании Коллегии министерств иностранных дел двух стран - России и Белоруссии в Минске. 21 ноября 2018

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей на совместном заседании Коллегии министерств иностранных дел двух стран - России и Белоруссии в Минске. 21 ноября 2018

МИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Минск считает важным избежать контроля на внутренней границе Союзного государства (СГ) Белоруссии и РФ с учетом подготовки белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз, заявил в среду глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

"Подготовка проекта соглашения находится в финальной стадии. До конца этого месяца межведомственная рабочая группа по вопросам миграции в рамках Союзного государства еще раз соберется и обсудит проект. Там осталось несколько технических моментов, которые надо устранить… Главная задача – избежать контроля на внутренней границе, это важно в контексте транзитной составляющей", — заявил Макей журналистам в Минске по итогам заседания совместной коллегии МИД Белоруссии и России.

По словам главы МИД республики, проект соглашения может быть подписан 13 декабря в Бресте на заседании Совмина СГ.

Ранее посол РФ в Минске Михаил Бабич сообщил, что документ находится в высокой степени готовности и может быть подписан "в самое ближайшее время".

Белоруссия и РФ работают над соглашением о взаимном признании виз. Ранее Минск предложил Москве два альтернативных варианта временных соглашений для обеспечения пропуска болельщиков в Россию на ЧМ-2018 через территорию республики, если разрабатываемое соглашение о взаимном признании виз не успеет вступить в силу. Один из этих вариантов, усеченный, но включающий положения основного соглашения, был подписан главами МИД двух стран в Минске 29 мая. Документ временно применялся с 1 июня и по 25 июля. Предполагается, что позже он также будет действовать во время II Евроигр в Минске.