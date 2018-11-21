Россия и Белоруссия озабочены наращиванием сил НАТО в Европе, заявил Лавров

МИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Москва и Минск озабочены ростом напряженности в Европе в связи с наращиванием сил НАТО на восточном фланге и намерением США выйти из ДРСМД, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Конечно же, мы говорили о ситуации в сфере военно-политической безопасности в Европе, в Евроатлантике в целом. В этой связи мы выразили озабоченность ростом напряженности на европейском континенте, во многом в силу наращивания военной активности НАТО вблизи наших границ, а также в связи с намерением Вашингтона, о чем было заявлено, выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", — сказал он на пресс-конференции с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

По словам Лаврова, безусловно, это создает вызовы безопасности России и Белоруссии и требует соответствующей реакции "как по линии Союзного государства, так и по линии Организации договора о коллективной безопасности" (ОДКБ).

Как отметил глава МИД РФ, он доложил о результатах работы с Владимиром Макеем президенту Белоруссии Александру Лукашенко, который "подтвердил высокую оценку во взаимодействии внешнеполитических ведомств" двух стран.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальные разъяснения от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принять меры по обеспечению безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в этой сфере будет встречать противодействие.

На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Боевая батальонная группа НАТО в составе около 1,2 тысячи военнослужащих из Великобритании и Франции была дислоцирована в городе Тапа с апреля 2017 года. Возглавляет международный батальон Великобритания. В январе 2018 года французский контингент сменили военнослужащие Дании.

На прошлой неделе телерадиокомпания RTBF сообщила, что минобороны Бельгии приняло решение усилить в 2019 году бельгийское военное присутствие на "восточном фланге" НАТО. Сообщалось, что Бельгия в течение будущего года на четыре месяца направит в Балтийское море фрегат с экипажем в 175 человек и минный тральщик ВМС королевства с экипажем в 45 человек. Кроме того, на базе НАТО в Литве будут размещены четыре истребителя-бомбардировщика F-16 ВВС Бельгии и около 55 бельгийских военных.