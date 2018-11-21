Лавров заверил Лукашенко, что МИД будут способствовать решению споров

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Минске. 21 ноября 2018

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Минске. 21 ноября 2018

МИНСК, 21 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил президента Белоруссии Александра Лукашенко, что внешнеполитические ведомства двух стран будут всячески способствовать решению проблемных вопросов российско-белорусских отношений.

Ранее в среду Лукашенко заявил, что Минску и Москве нужно решить вопрос о создании равных условий для субъектов хозяйствования двух стран, назвав его главным проблемным вопросом в двусторонних отношениях.

"Говорили вчера с Владимиром Макеем (глава МИД Белоруссии — ред.)… и о равных правах, необходимости их выравнивания… Мы считаем, что надо полностью выполнять имевшиеся договоренности как в отношении хозяйствующих субъектов, так и в отношении граждан. У нас многие вещи уже решены, но по отдельным вопросам предстоит работа. Мы как внешнеполитические ведомства будем всячески способствовать тому, чтобы соответствующие структуры двух стран находили договоренности", — сказал Лавров в среду в Минске во время встречи с Лукашенко.

Он также рассказал, что на прошедшей утром в Минске совместной коллегии МИД РФ и МИД Белоруссии стороны обсудили вопросы совместной борьбы против фальсификации истории Второй мировой войны, вопросы кибербезопасности, развития интеграционных процессов с участием ШОС и ЕАЭС, продвижения общего культурного наследия за рубежом.

"Мы только что провели совместное заседание коллегий двух министерств. Очень полезный был разговор", — подчеркнул министр.

Лавров находится в Белоруссии с рабочим визитом 20-21 ноября.