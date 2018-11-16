Россия не предлагала размещение в Белоруссии военной базы с 2015 года

МИНСК, 16 ноя — РИА Новости. Москва с 2015 года не предлагала размещение на территории Белоруссии военной базы, сообщил в пятницу посол РФ в Минске Михаил Бабич.
"Могу заявить следующее: с 2015 года никто ни в открытом режиме, ни в закрытом режиме никаких предложений по размещении российской военной базы в Республике Беларусь не делал", — заявил Бабич журналистам.
При этом дипломат пояснил, что в 2012-2015 годах НАТО вела активную политику, "начиная от расширения … на восток, и до размещения различных военных объектов вблизи границ Союзного государства". "И, действительно, тогда вырабатывались различные решения о симметричном ответе на эти действия", — пояснил дипломат.
По его словам, в тот период соответствующие решения были приняты. "Но они были приняты в другой конфигурации с учетом дислокации уже действующих российских группировок, которых вполне достаточно для того, чтобы сегодня не просто купировать угрозу, а совместно с вооруженными силами Республики Беларусь нанести неприемлемый ущерб любому противнику в любой ситуации", — заметил Бабич.
Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы — порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке. При этом Лукашенко посоветовал главе МИД Польше не создавать "лишние базы", иначе Минск и Москва вынуждены будут ответить.