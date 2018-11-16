Москва готова поставлять Минску любое необходимое вооружение, заявил Бабич

МИНСК, 16 ноя — РИА Новости. Россия готова при необходимости поставить Белоруссии любое вооружение в рамках союзнических отношений, сообщил в пятницу посол РФ в Минске Михаил Бабич.

В начале ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску, возможно, потребуются новые вооружения, в том числе ракетные, в случае наращивания активности НАТО или создания базы США в Польше. В понедельник председатель государственного военно-промышленного комитета страны Роман Головченко сообщил, что Минск ведет работу над совершенствованием ракетного вооружения собственного производства.

"Любая необходимая помощь будет оказана в той должной форме и мере, которая будет соответствовать развивающейся ситуации", — сказал Бабич журналистам, отвечая на вопрос о возможности поставок российского ракетного вооружения в Белоруссию в случае усиления активности НАТО.

При этом Бабич отметил, что, насколько ему известно, "ракетное вооружение в Беларуси есть". "Это наши союзнические обязательства, которые будут, безусловно, выполнены… Мы не разделяем себя с Беларусью в военном плане. Это единые совместные планы военного применения", — сказал дипломат.

Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы — порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке. При этом Лукашенко посоветовал главе МИД Польше не создавать "лишние базы", иначе Минск и Москва вынуждены будут ответить.