Команда из Белгорода победила на конкурсе "Союзная лига дебатов"

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Студентки Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") Анастасия Кравченко и Дарья Головина стали победительницами молодежного росийско-белорусского конкурса "Союзная лига дебатов", финал которого состоялся в пятницу в Москве.
Обладательница диплома конкурса Дарья Головина рассказала, что наряду с полученными знаниями, важным для нее стала возможность наладить общение с молодыми коллегами из двух стран, объединенных проектами Союзного государства.
Для участия в конкурсе было принято более 80 заявок от российских и белорусских студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов гуманитарных специальностей в возрасте не старше 35 лет. Первый этап состязания прошел в начале ноября в Минске, а в середине ноября активная молодежь из Белоруссии и России приехала в Москву, где на площадке Исторического факультета МГУ имени Ломоносова сразились в полуфинале. В заключительный тур, который состоялся в Постоянном комитете Союзного государства, прошло восемь человек.
Перед финальной схваткой ораторов приветствовал Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
"Российско-белорусский конкурс "Союзная лига дебатов" решает задачи партнерства старшего поколения с молодежью, с помощью дебатов выявляются вопросы, которые полезны для всех, ведь в будущем молодая смена придет на наши места и будет решать схожие задачи. От того, как молодые люди понимают нынешние процессы, зависит будущее наших стран",- отметил Госсекретарь.
В ходе проведения дебатов на всех этапах конкурса молодежные команды обсуждали социально значимые вопросы, которые, по их мнению, определяют векторы развития Союзного государства. К примеру, молодежь обратила внимание на отмену роуминга между Россией и Беларусью, а также подняла вопрос введения единой визы для въездного туризма в России и Белоруссии. Темой финальных баталий стали молодежные проекты в рамках празднования двадцатилетия Союзного государства.
Что касается команд, то они смешанные — формируя их, ребят не делили на россиян и белорусов. Участниками конкурса стали молодые люди из Гродно, Витебска, Гомеля, Екатеринбурга, Белгорода и других городов Союзного государства.