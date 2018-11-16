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Союзное государство

Команда из Белгорода победила на конкурсе "Союзная лига дебатов"

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© РИА Новости / Юлия ЧичеринаФинал молодежного росийско-белорусского конкурса Союзная лига дебатовФинал молодежного росийско-белорусского конкурса Союзная лига дебатов
© РИА Новости / Юлия Чичерина

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Студентки Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") Анастасия Кравченко и Дарья Головина стали победительницами молодежного росийско-белорусского конкурса "Союзная лига дебатов", финал которого состоялся в пятницу в Москве.

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота во время форума Молодые ученые как приоритет Союзного государства в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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"Конкурс "Союзная лига дебатов" помог участникам — молодым людям из России и Белоруссии расширить объем знаний, познакомиться с фундаментальными науками, а также понять динамику развития различных аспектов жизни общества. Благодаря экспертам, которые курировали конкурс, мы стали лучше разбираться в тех или иных процессах, которые происходят в наших дружественных странах",- отметила Анастасия Кравченко.

Обладательница диплома конкурса Дарья Головина рассказала, что наряду с полученными знаниями, важным для нее стала возможность наладить общение с молодыми коллегами из двух стран, объединенных проектами Союзного государства.

Для участия в конкурсе было принято более 80 заявок от российских и белорусских студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов гуманитарных специальностей в возрасте не старше 35 лет. Первый этап состязания прошел в начале ноября в Минске, а в середине ноября активная молодежь из Белоруссии и России приехала в Москву, где на площадке Исторического факультета МГУ имени Ломоносова сразились в полуфинале. В заключительный тур, который состоялся в Постоянном комитете Союзного государства, прошло восемь человек.

© РИА Новости / Юлия ЧичеринаПобедительницы молодежного росийско-белорусского конкурса "Союзная лига дебатов" Дарья Головина и Анастасия Кравченко
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Победительницы молодежного росийско-белорусского конкурса "Союзная лига дебатов" Дарья Головина и Анастасия Кравченко

Перед финальной схваткой ораторов приветствовал Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"Российско-белорусский конкурс "Союзная лига дебатов" решает задачи партнерства старшего поколения с молодежью, с помощью дебатов выявляются вопросы, которые полезны для всех, ведь в будущем молодая смена придет на наши места и будет решать схожие задачи. От того, как молодые люди понимают нынешние процессы, зависит будущее наших стран",- отметил Госсекретарь.

В ходе проведения дебатов на всех этапах конкурса молодежные команды обсуждали социально значимые вопросы, которые, по их мнению, определяют векторы развития Союзного государства. К примеру, молодежь обратила внимание на отмену роуминга между Россией и Беларусью, а также подняла вопрос введения единой визы для въездного туризма в России и Белоруссии. Темой финальных баталий стали молодежные проекты в рамках празднования двадцатилетия Союзного государства.

© РИА Новости / Юлия ЧичеринаСтудентки НИУ "БелГУ" Анастасия Кравченко и Дарья Головина перед зданием Постоянного Комитета Союзного государства
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Студентки НИУ "БелГУ" Анастасия Кравченко и Дарья Головина перед зданием Постоянного Комитета Союзного государства

Председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси Андрей Иванец, заместитель Главного редактора МИА «Россия сегодня» Дмитрий Груздев, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота и доктор филологических наук Дарья Московская во время форума «Молодые ученые как приоритет Союзного государства» в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Рапота: наука — приоритетное направление развития Союзного государства
По задумке организаторов, команды с помощью жеребьевки разбивались на представителей правительства и оппозицию. В команды входит по два участника, каждому предоставляется возможность выступить в течение шести минут. Представители правительства поддерживают заявленную тему, а команда оппозиционеров предлагает свои варианты решения данного вопроса. Так, в ходе финальных дебатов "команда правительства" представила проект ярмарки инновационных идей и проект "Лайк Союзному государству", их оппоненты предложили реализовать комплексный проект по наставничеству, в рамках которого молодежь и эксперты смогли бы встретиться на одной площадке, чтобы поделиться опытом.

Что касается команд, то они смешанные — формируя их, ребят не делили на россиян и белорусов. Участниками конкурса стали молодые люди из Гродно, Витебска, Гомеля, Екатеринбурга, Белгорода и других городов Союзного государства.

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