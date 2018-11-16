Команда из Белгорода победила на конкурсе "Союзная лига дебатов"

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Студентки Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") Анастасия Кравченко и Дарья Головина стали победительницами молодежного росийско-белорусского конкурса "Союзная лига дебатов", финал которого состоялся в пятницу в Москве.

"Конкурс "Союзная лига дебатов" помог участникам — молодым людям из России и Белоруссии расширить объем знаний, познакомиться с фундаментальными науками, а также понять динамику развития различных аспектов жизни общества. Благодаря экспертам, которые курировали конкурс, мы стали лучше разбираться в тех или иных процессах, которые происходят в наших дружественных странах",- отметила Анастасия Кравченко.

Обладательница диплома конкурса Дарья Головина рассказала, что наряду с полученными знаниями, важным для нее стала возможность наладить общение с молодыми коллегами из двух стран, объединенных проектами Союзного государства.

Для участия в конкурсе было принято более 80 заявок от российских и белорусских студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов гуманитарных специальностей в возрасте не старше 35 лет. Первый этап состязания прошел в начале ноября в Минске, а в середине ноября активная молодежь из Белоруссии и России приехала в Москву, где на площадке Исторического факультета МГУ имени Ломоносова сразились в полуфинале. В заключительный тур, который состоялся в Постоянном комитете Союзного государства, прошло восемь человек.

© РИА Новости / Юлия Чичерина Победительницы молодежного росийско-белорусского конкурса "Союзная лига дебатов" Дарья Головина и Анастасия Кравченко © РИА Новости / Юлия Чичерина Победительницы молодежного росийско-белорусского конкурса "Союзная лига дебатов" Дарья Головина и Анастасия Кравченко

Перед финальной схваткой ораторов приветствовал Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"Российско-белорусский конкурс "Союзная лига дебатов" решает задачи партнерства старшего поколения с молодежью, с помощью дебатов выявляются вопросы, которые полезны для всех, ведь в будущем молодая смена придет на наши места и будет решать схожие задачи. От того, как молодые люди понимают нынешние процессы, зависит будущее наших стран",- отметил Госсекретарь.

В ходе проведения дебатов на всех этапах конкурса молодежные команды обсуждали социально значимые вопросы, которые, по их мнению, определяют векторы развития Союзного государства. К примеру, молодежь обратила внимание на отмену роуминга между Россией и Беларусью, а также подняла вопрос введения единой визы для въездного туризма в России и Белоруссии. Темой финальных баталий стали молодежные проекты в рамках празднования двадцатилетия Союзного государства.

© РИА Новости / Юлия Чичерина Студентки НИУ "БелГУ" Анастасия Кравченко и Дарья Головина перед зданием Постоянного Комитета Союзного государства © РИА Новости / Юлия Чичерина Студентки НИУ "БелГУ" Анастасия Кравченко и Дарья Головина перед зданием Постоянного Комитета Союзного государства

По задумке организаторов, команды с помощью жеребьевки разбивались на представителей правительства и оппозицию. В команды входит по два участника, каждому предоставляется возможность выступить в течение шести минут. Представители правительства поддерживают заявленную тему, а команда оппозиционеров предлагает свои варианты решения данного вопроса. Так, в ходе финальных дебатов "команда правительства" представила проект ярмарки инновационных идей и проект "Лайк Союзному государству", их оппоненты предложили реализовать комплексный проект по наставничеству, в рамках которого молодежь и эксперты смогли бы встретиться на одной площадке, чтобы поделиться опытом.

Что касается команд, то они смешанные — формируя их, ребят не делили на россиян и белорусов. Участниками конкурса стали молодые люди из Гродно, Витебска, Гомеля, Екатеринбурга, Белгорода и других городов Союзного государства.