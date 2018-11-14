Минск и Москва завершают работу над соглашением о взаимном признании виз

МИНСК, 14 ноя — РИА Новости. Работа над проектом белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз находится на завершающем этапе, сообщил в среду госсекретарь Союзного государства (СГ) Григорий Рапота.

Ранее начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун сообщал, что президент республики Александр Лукашенко поручил компетентным органам завершить переговоры по соглашению в 2018 году, чтобы выйти на его подписание в 2019 году. В октябре посол РФ в Минске Михаил Бабич сообщил, что проект соглашения практически готов, он будет подписан в скором времени и тем самым будут созданы "необходимые правовые условия для того, чтобы граждане третьих стран в рамках Союзного государства перемещались по одной визе, которую они получат в Беларуси или России".

"У нас есть очень серьезная тема – это соглашение по взаимному признанию виз, она будет предметом обсуждения на группе высокого уровня (проходит 14 ноября в Минске – ред.) и на Совете министров (Союзного государства – ред.). Министерства иностранных дел (Белоруссии и России – ред.) ведут очень интенсивную работу, и, в общем, она где-то на завершающем этапе. На это мы будем рассчитывать", — сказал Рапота журналистам.

При этом госсекретарь СГ затруднился сказать, сумеют ли стороны прийти к окончательному решению по этому соглашению к заседанию союзного Совмина, которое состоится в Бресте 13 декабря, или "к концу года что-то предложить в готовом виде". "Я пока говорить не могу, потому что это… процесс ответственный и непростой", — добавил Рапота.

Белоруссия и РФ работают над соглашением о взаимном признании виз. Ранее Минск предложил Москве два альтернативных варианта временных соглашений для обеспечения пропуска болельщиков в Россию на ЧМ-2018 через территорию республики, если разрабатываемое соглашение о взаимном признании виз не успеет вступить в силу. Один из этих вариантов, усеченный, но включающий положения основного соглашения, был подписан главами МИД двух стран в Минске 29 мая. Документ временно применялся с 1 июня и по 25 июля. Предполагается, что позже он также будет действовать во время II Евроигр в Минске.