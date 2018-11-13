В Белоруссии одобрили проект военной доктрины Союзного государства

МИНСК, 13 ноя — РИА Новости. Правительство Белоруссии одобрило проект военной доктрины Союзного государства Белоруссии и России, сообщается во вторник на национальном правовом интернет-портале республики.

"Совет министров Республики Беларусь постановлением от 13 ноября… одобрил проект военной доктрины Союзного государства, представленный министерством обороны и согласованный с заинтересованными республиканскими органами государственного управления", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Минобороны Белоруссии поручено внести в установленном порядке проект военной доктрины на рассмотрение Совета министров Союзного государства.

Ранее начальник второго отдела информационно-аналитического управления Генштаба вооруженных сил Белоруссии Павел Примак сообщал, что Минск и Москва планируют утвердить до конца 2018 года проект военной доктрины. Он отмечал, что документ будет рассмотрен 13 декабря на очередном заседании Совета министров Союзного государства и в случае одобрения направлен для утверждения в Высший государственный совет Союзного государства.