Рапота: необходимо решать вопрос защиты интеллектуальной собственности в СГ

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота во время форума Молодые ученые как приоритет Союзного государства в Москве

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота во время форума Молодые ученые как приоритет Союзного государства в Москве

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Правовое регулирование вопроса защиты интеллектуальной собственности — одна из нерешённых задач России и Белоруссии, которую необходимо решить в рамках Союзного государства, сообщил Госсекретарь Григорий Рапота.

Российско-белорусский экспертно-медийный форум "Молодые ученые как приоритет Союзного государства" проходит с 13 по 14 ноября в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". Организаторами форума выступают Постоянный комитет Союзного государства и МИА "Россия сегодня".

"У нас есть нерешённые задачи, они найдут отражение в концепции… Это вопрос интеллектуальной собственности. У меня впечатление, что вообще мало кто понимает, как работать с интеллектуальной собственностью. Есть специалисты, но их просто мало. И широкого понимания, что такое интеллектуальная собственность и как она создаётся и управляется, и как из этого получить дополнительный экономический ресурс государства — эта тема, которая требует дальнейшей проработки", — сказал Рапота.

При этом Госсекретарь подчеркнул, что легче проработать какой-либо вопрос, когда в каждой стране он хорошо отработан и в этом случае просто соединяются усилия по той или иной теме обоих стран.

"Здесь ситуация такая, что приходится на ходу отрабатывать понимание этого вопроса. Это одно из направлений нашей деятельности", — сказал Рапота.