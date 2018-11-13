Рапота: наука — приоритетное направление развития Союзного государства

Председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси Андрей Иванец, заместитель Главного редактора МИА «Россия сегодня» Дмитрий Груздев, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота и доктор филологических наук Дарья Московская во время форума «Молодые ученые как приоритет Союзного государства» в Москве

Председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси Андрей Иванец, заместитель Главного редактора МИА «Россия сегодня» Дмитрий Груздев, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота и доктор филологических наук Дарья Московская во время форума «Молодые ученые как приоритет Союзного государства» в Москве

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Наука является приоритетным направлением развитием Союзного государства, сообщил Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на открытии Российско-белорусского экспертно-медийного форума "Молодые ученые как приоритет Союзного государства".

Форум проходит 13-14 ноября в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". Организаторами форума выступают Постоянный комитет Союзного государства и МИА "Россия сегодня".

"Тема форума крайне актуальна и интересна. Приоритетным направлением развитием Союзного государства является наука — это будущее Союзного государства и национального развития Республики Беларусь и России", — сказал Рапота.

Он, в частности, отметил, что в рамках Союзного государства выстроено тесное научно-техническое взаимодействие между высшими учебными заведениями двух стран, что даёт очень хороший практический результат.

Рапота также напомнил, что в договоре о создании Союзного государства, 20-летие которого будет отмечаться в следующем году, в качестве одной из приоритетных задач совместного развития обозначено создание единого технологического пространства.

"Это важно не только для решения научных задач. Важная тема, которая нас занимает больше всего, — это создание единого экономического пространства, частью которого является создание единого транспортного пространства и энергетического пространства. Всё это возможно и необходимо делать только на основе новейших научных достижений", — подчеркнул Рапота.

В свою очередь, председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Белоруссии Андрей Иванец отметил, что тема форума включает в себя два актуальных компонента.

"С одной стороны, это вопросы связанные с молодёжью, с другой — вопросы, связанные с развитием научно-инновационной сферы. На сегодняшний день трудно переоценить влияние науки и научных достижений на инновационное развитие экономики", — подчеркнул Иванец.