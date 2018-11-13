Бюджет СГ в 2019 году составит 6,7 млрд рублей

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота во время форума Молодые ученые как приоритет Союзного государства в Москве

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота во время форума Молодые ученые как приоритет Союзного государства в Москве

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Порядка 6,7 миллиардов рублей составит бюджет Союзного государства на 2019 год, он будет сбалансированным, сообщил журналистам Госсекретарь СГ Григорий Рапота.

"Бюджет следующего года составит порядка 6,7 миллиарда рублей с учетом взносов и с учетом остатков от прошлых лет", — сказал Рапота, выступая на проходящем в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" российско-белорусском экспертно-медийном форуме "Молодые ученые как приоритет Союзного государства"

По его словам, в статьи расходов, как ожидается будут включены три новые программы, которые будут реализованы за счет остатков прошлых лет, однако бюджет при этом останется сбалансированным.

"Если мы примем три (новые) программы, а сейчас они на финальной стадии завершения находятся, то у нас и этот остаток будет съеден и бюджет будет сбалансирован и дальнейшее расширение программ станет возможно только при наличие каких-либо дополнительных ресурсов то ли бюджетных, то ли внебюджетных. Этот вопрос находится в стадии обсуждения", — сказал Рапота.