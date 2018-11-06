Российская военная база в Белоруссии не нужна, заявил Лукашенко

МИНСК, 6 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит необходимости в создании военной базы РФ в республики, так как Минск в состоянии собственными силами обеспечить безопасность на своей территории.

"Очень часто обсуждается проблема российской (военной) базы на территории Белоруссии. Надуманная проблема… Мы в военно-политическом союзе с Россией, будет здесь база военная, не будет — разницы абсолютно никакой нет. Мы эту базу не размещаем здесь не потому, что мы хотим показать, что суверенные и независимые, мы не размещаем ее, потому что она здесь не нужна: мы сами по нашему замыслу, военно-оборонительному плану с Россией, обеспечим те функции, которые на нас возложены", — заявил Лукашенко во вторник в Минске на встрече с группой американских аналитиков.

По его словам, белорусские военные "в состоянии более эффективно противостоять, если нужно, любой агрессии, любому конфликту на территории Белоруссии, потому что мы на своей земле".

"Нет здесь никаких (военных — ред.) баз не потому, что мы кому-то хотим угодить… Просто мы в состоянии выполнить те функции, которые на нас возложены договором с Российской Федерацией. Если бы мы это не могли сделать, поверьте, мы бы сами обратились к России, чтобы они обеспечили нам безопасность. Пока такой необходимости у нас нет… Нам не нужны никакие базы. Если нужны будут — мы об этом скажем честно", — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что вооруженные силы Белоруссии, которые неоднократно проходили этап реформирования и модернизации, "в состоянии обеспечить безопасность… лучше, чем любой другое государство, в том числе Россия, — по своей подготовленности, целенаправленности, по своей эффективности".

При этом Лукашенко подчеркнул, что "категорически против" авиабазы РФ в Белоруссии, так как в ней нет практической необходимости.

"На сегодняшний день я не вижу какой-то необходимости в привлечении другого государства на территорию Беларуси, в том числе и России, для выполнения наших функций по договору с Россией. Вот почему мы категорически против размещения, тем более базы военно-воздушных сил… Время подлета любого самолета с территории России, если это будет необходимо, 3-5 минут. Зачем тогда здесь база? Зачем подставляться под удар возможного агрессора, выдвигая военно-воздушную базу на передовую? Одна-две ракеты — и взлетно-посадочная полоса взорвана, и ни один самолет не взлетит", — сказал он.

Ранее в СМИ неоднократно поднималась тема возможности создания в Белоруссии российской авиабазы, позже обе стороны заявили, что переговоры на эту тему ведутся. В октябре 2015 года Лукашенко заявил, что размещение российской военной авиабазы с военной точки зрения не нужно ни Минску, ни Москве, и назвал "шумиху" в СМИ вокруг этой темы политической.

Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы — порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке. При этом Лукашенко посоветовал главе МИД Польше не создавать "лишние базы", иначе Минск и Москва вынуждены будут ответить.