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Союзное государство

Посол в Минске пообещал ответ Москвы в случае нападения на Белоруссию

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© РИА Новости / Роман ВладимировПерейти в фотобанкМихаил Бабич. Архивное фотоМихаил Бабич. Архивное фото
© РИА Новости / Роман Владимиров
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Москва будет рассматривать любое военное нападение на Белоруссию как нападение на Россию, заявил посол в Минске Михаил Бабич.

Американские военные во время учений в Польше
© AFP 2018
Поперед американского батьки: зачем Польше срочно понадобилась база США

"Очень важный момент, я думаю, <…> и для наших белорусских партнеров, и для тех, кто что-то замышляет: нападение на Беларусь, любое в военном плане, будет расцениваться как нападение на Россию со всеми вытекающими из этого последствиями", — заявил Бабич в эфире телеканала "Беларусь 1". Таким образом дипломат прокомментировал планы по размещению американской базы у западной границы Союзного государства.

"У нас действует региональная группировка воинских сил, все компоненты которой необходимы как для обороны, так и для ответного удара", — отметил посол.

"Соприкасаемся лоб в лоб"

Флаг США на военной базе в Польше
© AFP 2018 / Wojtek Radwanski
Политолог рассказал, почему Польша торопится с размещением базы США
Белоруссия и Россия "лоб в лоб" соприкасаются с активизацией НАТО у своих границ, заявил ранее президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

Он назвал это "зеркальным отражением границы с Калининградом".

"Не скажу, что они нас уж очень любят — и вас, и нас, Россию и Беларусь", — добавил Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что гражданам двух стран не на кого больше рассчитывать, кроме как друг на друга, и заверил, что в России всегда могут положиться на Белоруссию.

Координировать взаимодействие с НАТО

Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
© РИА Новости / Стрингер
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"Спастись будет невозможно". Эксперт о планах по созданию базы США в Польше
Главы МИД России Сергей Лавров в начале июня заявил, что он и его белорусский коллега Владимир Макей договорились и далее координировать подходы к выстраиванию отношений двух государств с НАТО.

"Договорились и далее координировать подходы к выстраиванию отношений с НАТО, обмениваться информацией о конкретных направлениях контактов с альянсом, в том числе в рамках ОДКБ, где в нынешнем году председательствует Республика Беларусь", — подчеркнул глава МИД.

"Усилившаяся и опасная позиция России"

Солдаты польской армии и армии США на церемонии открытия военных учений Анаконда-16 в Польше
© AP Photo / Alik Keplicz
Политолог о "Форте Трамп": польские власти плохо учат уроки истории
Министерство обороны Польши в минувшем мае предлагало США создать военную базу на территории республики. В Варшаве отмечали, что готовы потратить на строительство американской базы до двух миллиардов долларов. Причиной для размещения военной базы в Польше стала необходимость сдерживания "усилившейся и опасной позиции России".

Американский лидер Дональд Трамп в сентябре подчеркивал, что американские власти "очень серьезно" рассматривают предложение Варшавы. Президент США отмечал, что власти Польши готовы пойти на значительные преференции для Соединенных Штатов, чтобы добиться размещения военной базы.

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