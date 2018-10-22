Посол в Минске пообещал ответ Москвы в случае нападения на Белоруссию

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Москва будет рассматривать любое военное нападение на Белоруссию как нападение на Россию, заявил посол в Минске Михаил Бабич.

"Очень важный момент, я думаю, <…> и для наших белорусских партнеров, и для тех, кто что-то замышляет: нападение на Беларусь, любое в военном плане, будет расцениваться как нападение на Россию со всеми вытекающими из этого последствиями", — заявил Бабич в эфире телеканала "Беларусь 1". Таким образом дипломат прокомментировал планы по размещению американской базы у западной границы Союзного государства.

"У нас действует региональная группировка воинских сил, все компоненты которой необходимы как для обороны, так и для ответного удара", — отметил посол.

"Соприкасаемся лоб в лоб"

Белоруссия и Россия "лоб в лоб" соприкасаются с активизацией НАТО у своих границ, заявил ранее президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

Он назвал это "зеркальным отражением границы с Калининградом".

"Не скажу, что они нас уж очень любят — и вас, и нас, Россию и Беларусь", — добавил Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что гражданам двух стран не на кого больше рассчитывать, кроме как друг на друга, и заверил, что в России всегда могут положиться на Белоруссию.

Координировать взаимодействие с НАТО

Главы МИД России Сергей Лавров в начале июня заявил, что он и его белорусский коллега Владимир Макей договорились и далее координировать подходы к выстраиванию отношений двух государств с НАТО.

"Договорились и далее координировать подходы к выстраиванию отношений с НАТО, обмениваться информацией о конкретных направлениях контактов с альянсом, в том числе в рамках ОДКБ, где в нынешнем году председательствует Республика Беларусь", — подчеркнул глава МИД.

"Усилившаяся и опасная позиция России"

Министерство обороны Польши в минувшем мае предлагало США создать военную базу на территории республики. В Варшаве отмечали, что готовы потратить на строительство американской базы до двух миллиардов долларов. Причиной для размещения военной базы в Польше стала необходимость сдерживания "усилившейся и опасной позиции России".

Американский лидер Дональд Трамп в сентябре подчеркивал, что американские власти "очень серьезно" рассматривают предложение Варшавы. Президент США отмечал, что власти Польши готовы пойти на значительные преференции для Соединенных Штатов, чтобы добиться размещения военной базы.