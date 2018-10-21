МИНСК, 21 окт — РИА Новости. Москва будет рассматривать любое военное нападение на Белоруссию как нападение на Россию, заявил посол в Минске Михаил Бабич.

"Очень важный момент, я думаю, <…> и для наших белорусских партнеров, и для тех, кто что-то замышляет: нападение на Беларусь, любое в военном плане, будет расцениваться как нападение на Россию со всеми вытекающими из этого последствиями", — заявил Бабич в эфире телеканала "Беларусь 1" . Таким образом дипломат прокомментировал планы по размещению американской базы у западной границы Союзного государства.

По словам Бабича, это "фактор тревожный, и пренебрегать им нельзя". "В этой ситуации <…> мы усилия наращиваем адекватно развивающейся обстановке. У нас с нашими белорусскими партнерами в этой части абсолютное взаимопонимание, у нас действует региональная группировка войск и сил, сформированы все компоненты, которые необходимы как для обороны, так и для ответного удара", — заявил посол.

Он также отметил, что "ничего хорошего такое противостояние не принесет". При этом Бабич заверил, что Белоруссия в этом плане "абсолютно защищена" и "может быть абсолютно спокойна".

"Мы — Союзное государство, у нас союзнические отношения, здесь единая военная политика, которая гарантирует абсолютную безопасность для наших граждан", — добавил глава российской дипмиссии.

Ранее президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что Соединенные Штаты обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы, а Варшава готова платить за нее "миллиарды долларов". Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз в ответ на это подчеркнул, что создание военной базы США в Польше не способствует укреплению стабильности в регионе. По его словам, Минск следит за ситуацией и будет учитывать это в случае реализации подобных планов.