МОГИЛЕВ, 12 окт — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отмечает в качестве перспективного направления взаимодействия Москвы и Минска развитие цифровой экономики и формирование единого информационного пространства.

"Необходимо осуществить гармонизацию и унификацию национальных законодательств, регламентирующих использование цифровых технологий", — сказала сенатор, выступая в пятницу на V Форуме регионов РФ и Белоруссии. Кроме того, "перспективным направлением взаимодействия регионов России и Белоруссии является развитие цифровой экономики и формирование единого информационного пространства", сказала Матвиенко.

По ее словам, уже давно "перезрело" и решение вопроса об отмене роуминга на мобильную связь между российскими и белорусскими абонентами. Она напомнила, что первые шаги в этом направлении были сделаны, профильные министерства двух стран утвердили "дорожную карту" по отмене роуминга. Теперь необходимо следить за продвижением работы по этому направлению, добавила она.

Матвиенко полагает, что необходимо интенсивнее работать над устранением "цифрового неравенства" регионов двух стран и созданием информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, доступной на всей территории Союзного государства.

Матвиенко также высказалась за формирование комплексной молодежной политики. "Необходимо подумать о создании единой межгосударственной информационной системы, которая объединяла бы молодежные общественные и волонтерские организации Союзного государства. Заслуживает поддержки предложение о проведении ежегодной молодежной конференции, посвященной российско-белорусскому сотрудничеству", — сказала законодатель.