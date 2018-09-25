"Подвисших" вопросов в белорусско-российских отношениях нет, заявил Бабич

МИНСК, 25 сен — РИА Новости. Посол России в Белоруссии Михаил Бабич заявил, что после встречи президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи "подвисших" проблемных вопросов в белорусско-российских отношениях не осталось.

"Никаких подвисших вопросов не осталось, все они (вопросы — ред.) имеют свое решение. Решения (президентов — ред.) очень конструктивные и положительные", — сказал Бабич журналистам во вторник в Минске.

Он не стал раскрывать подробности достигнутых договоренностей, отметив, что президенты их озвучат сами. "А мы сделаем так, чтобы эти договоренности были реализованы", — сказал посол.

Бабич добавил, что настроен сделать все, чтобы (белорусско-российские — ред.) отношения по-настоящему были братскими, чтобы они укреплялись, развивалась полноценная экономическая интеграция, а также политический союз.

По его словам, сотрудничество в формате Союзного государства должно быть наполнено реальным содержанием, чтобы оно не было неким "виртуальным проектом", а приносило конкретную пользу гражданам двух стран.

В Сочи 21 сентября прошли переговоры белорусского и российского президентов, в которых также приняли участие руководители и члены правительств. Лукашенко заявил, что переговоры были тяжелыми, но результативными. Стороны обсудили взаимодействие в нефтегазовой сфере, поставках продукции, в том числе белорусского продовольствия в РФ. Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, Лукашенко и Путин в телефонном разговоре, который состоялся после переговоров в Сочи, окончательно урегулировали вопросы о поступлении в белорусский бюджет средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах за природный газ.