Новый российский посол в Белоруссии прибыл в Минск

МИНСК, 9 сен — РИА Новости. Новый посол России в Белоруссии Михаил Бабич прибыл в республику, в понедельник планирует вручить копии верительных грамот главе белорусского МИД, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в дипломатических кругах.

"Новый посол России прибыл в Беларусь. Ожидается, что завтра вручит копии верительных грамот Макею (министр иностранных дел Белоруссии — ред.)", — сказал источник.

В посольстве РФ в Минске РИА Новости подтвердили прибытие посла.

Ранее президент РФ Владимир Путин после встречи с белорусским коллегой в Сочи Александром Лукашенко назначил послом в Белоруссии Бабича. Он сменит этом посту Александра Сурикова, возглавлявшего российскую дипмиссию в Минске около 12 лет.

Во вторник министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей отмечал, что новый посол России в Минске Бабич может приехать в Белоруссию в начале сентября.