МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Россия и Белоруссия являются настолько близкими странами, что по сути выполняют роль ангелов-хранителей друг для друга, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Россия для нас, как и Беларусь для России, является ангелом-хранителем. Мы выросли от одного корня, мы родные люди. Поэтому отсюда наша ангельская роль… Точно так и Россия является для нас, белорусов, своеобразным ангелом-хранителем", — сказал Лукашенко.

Как отметил белорусский президент, у республики "настолько тесные связи с Российской Федерацией", что зависимость Минска от Москвы в экономике сильнейшая.

"Это наш главный (торгово-экономический — ред.) партнер. Мы больше всего продаем (товаров — ред.) в Российской Федерации", — констатировал он.

"Как родные люди"

Лукашенко также заявил, что открыто, "как родные люди", обсуждает с российским коллегой Владимиром Путиным проблемные вопросы развития отношений между странами.

Он указал на то, что Белоруссия и Россия — близкие государства. Кроме того, по мнению Лукашенко, над Минском и Москвой "довлеет советское прошлое". В те времена две страны "жили вместе" и могли говорить друг с другу то, что считают необходимым, напомнил он.

"Плюс наше славянское нутро. Поэтому у нас очень близкие отношения. И в силу этой близости наших отношений мы высказываемся абсолютно открыто", — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что может откровенно обсуждать с российским коллегой даже личные вопросы, которые "пресс-секретари боятся упоминать".

"Встретимся в широком формате"

По словам Лукашенко, он договорился с Путиным о новой встрече в скором времени в России с участием членов правительств двух стран.

"Самое важное было то, что мы договорились с президентом России, что буквально в ближайшие несколько дней мы найдем возможность в своих графиках,… мы встретимся в широком формате, и это было его предложение — Владимира Владимировича Путина, — расширимся за счет представителей наших правительств", — сказал Лукашенко.

"Ничего не выгадываем"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "идиотизмом" предположения, что Минск пытается что-то вытребовать для себя от Москвы, используя введение западных санкций против РФ.

Мы ничего здесь не выгадываем. Нет здесь каких-то там подспудных течений — наклонить Россию, потому что она ослабла или ослабевает или у нее сложное положение (ситуация с санкциями — ред.). Нет этого и никогда не будет. Я опытный политик, чтобы мышковать на этих темах. Это полный идиотизм", — заявил президент Белоруссии.

По его словам, "если Россия под санкциями, нам (Белоруссии — ред.) очень плохо". "Это наш главный партнер.

Он также отметил, что не понимает, что можно потребовать от России, если она окажется в тяжелом положении.

Назначение нового посла России в Белоруссии

В пятницу президент России Владимир Путин после встречи с Лукашенко назначил послом в Белоруссии Михаила Бабича. Он сменит этом посту Александра Сурикова, возглавлявшего российскую дипмиссию в Минске около 12 лет. При этом Путин наделил Бабича статусом спецпредставителя по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.

Лукашенко, в свою очередь, заявил, что обсуждал с российским лидером полтора-два месяца назад кандидату Михаила Бабича на пост российского посла в Минске и не возражал против этого назначения.

Белорусский лидер также сообщил, что пока не обдумывал кандидатуру нового посла республики в Москве, а появившаяся информация на этот счет является "абсолютной неправдой".

Ранее Лукашенко принял ряд кадровых решений, назначив, в частности, вице-премьером Игоря Петришенко, который до этого являлся послом Белоруссии в РФ. Между тем после встречи Лукашенко и его российского коллеги Владимира Путина в Сочи 22 августа в некоторых белорусских СМИ появилась информация, что новым послом республики в России может стать первый замглавы администрации президента Белоруссии и председатель баскетбольной федерации Максим Рыженков.