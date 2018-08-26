"Мышковать" на санкциях против России - полный идиотизм, заявил Лукашенко

МИНСК, 26 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "идиотизмом" предположения, что Минск пытается что-то вытребовать для себя от Москвы, используя введение западных санкций против РФ.

"Мы ничего здесь не выгадываем. Нет здесь каких-то там подспудных течений — наклонить Россию, потому что она ослабла или ослабевает или у нее сложное положение (ситуация с санкциями — ред.). Нет этого и никогда не будет. Я опытный политик, чтобы мышковать на этих темах. Это полный идиотизм", — заявил президент Белоруссии в интервью белорусскому телеканалу "Беларусь 1" , показанному в воскресенье вечером.

По его словам, "если Россия под санкциями, нам (Белоруссии — ред.) очень плохо". "Это наш главный партнер. Вот смотрите: только заговорили о санкциях, о новой волне, которую якобы американцы готовы ввести против России — обвалился российский рубль. Нам что, хорошо от этого? Мы в свое время от последнего большого обвала российского рубля потеряли порядка 3 миллиардов долларов только на курсовых разницах", — рассказал Лукашенко.

Он отметил, что не понимает, что можно потребовать от России, если она окажется в тяжелом положении. "Когда в России хорошо, Россия может достаточно купить наших товаров. И, более того, если нужно, и помочь нам. Что она и делала соответствующей финансовой поддержкой и так далее", — подчеркнул белорусский президент.

В пятницу президент РФ Владимир Путин после встречи с Лукашенко назначил послом в Белоруссии Михаила Бабича. Он сменит этом посту Александра Сурикова, возглавлявшего российскую дипмиссию в Минске около 12 лет. При этом Путин наделил Бабича статусом спецпредставителя по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.