"Мышковать" на санкциях против России - полный идиотизм, заявил Лукашенко

МИНСК, 26 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "идиотизмом" предположения, что Минск пытается что-то вытребовать для себя от Москвы, используя введение западных санкций против РФ.
По его словам, "если Россия под санкциями, нам (Белоруссии — ред.) очень плохо". "Это наш главный партнер. Вот смотрите: только заговорили о санкциях, о новой волне, которую якобы американцы готовы ввести против России — обвалился российский рубль. Нам что, хорошо от этого? Мы в свое время от последнего большого обвала российского рубля потеряли порядка 3 миллиардов долларов только на курсовых разницах", — рассказал Лукашенко.
В пятницу президент РФ Владимир Путин после встречи с Лукашенко назначил послом в Белоруссии Михаила Бабича. Он сменит этом посту Александра Сурикова, возглавлявшего российскую дипмиссию в Минске около 12 лет. При этом Путин наделил Бабича статусом спецпредставителя по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.