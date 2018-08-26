Белоруссия и Россия разработают механизм компенсации за налоговый маневр

МИНСК, 26 авг — РИА Новости. Белоруссия и Россия договорились до конца года отработать компенсационный механизм для белорусской экономики в связи с налоговым маневром в РФ, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
"У нас есть договоренность с российскими коллегами до конца года отработать компенсационные механизмы для нашей экономики, но пока для корректности расчетов (в проектах бюджета и прогноза социально-экономического развития Белоруссии на 2019 год — ред.) мы взяли цифры по самому негативному варианту", — сказал Крутой в интервью белорусскому телеканалу СТВ, которое было показано в воскресенье. По его словам, в проектах полностью учтены "негативные последствия введения РФ с 1 января 2019 года второго этапа налогового маневра".
"Буквально за последние полмесяца произошли существенные изменения внешних параметров. Международные организации снизили темпы роста мирового ВВП, российские коллеги из Минэкономразвития уточнили прогноз России на 2019 год, и у них (прогноз) ВВП снизился довольно существенно — на 0,8 процентных пункта", — пояснил он. Кроме того, глава белорусского Минэкономики отметил, что на прогноз повлияло и ослабление российского рубля, поскольку потребовались корректировки собственных прогнозных валютных курсов.
"И последний фактор (корректировки прогноза — ред.) — новая оценка 2019 года по стоимости барреля нефти. Ранее она была заложена в целевом сценарии на уровне $70 за баррель, сейчас мы взяли для расчетов $65", — сказал Крутой. По данным концерна "Белнефтехим", при завершении налогового маневра стоимость российской нефти для Белоруссии вырастет и сравняется с мировыми котировками.