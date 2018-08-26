Белоруссия и Россия разработают механизм компенсации за налоговый маневр

МИНСК, 26 авг — РИА Новости. Белоруссия и Россия договорились до конца года отработать компенсационный механизм для белорусской экономики в связи с налоговым маневром в РФ, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.

Ранее замглавы министерства финансов Белоруссии Дмитрий Кийко отмечал, что ведомство оценивает потери бюджета страны в будущем году из-за реализации Россией налогового маневра примерно в 300 миллионов долларов. В этой связи представитель минфина рассказал о планах Минска провести переговоры с российской стороной по поводу путей компенсации негативного влияния на белорусскую экономику.

"У нас есть договоренность с российскими коллегами до конца года отработать компенсационные механизмы для нашей экономики, но пока для корректности расчетов (в проектах бюджета и прогноза социально-экономического развития Белоруссии на 2019 год — ред.) мы взяли цифры по самому негативному варианту", — сказал Крутой в интервью белорусскому телеканалу СТВ, которое было показано в воскресенье. По его словам, в проектах полностью учтены "негативные последствия введения РФ с 1 января 2019 года второго этапа налогового маневра".

Министр рассказал о корректировках параметров проекта прогноза социально-экономического развития на 2019 год: теперь прирост ВВП по целевому сценарию снижен до 4% в 2019 году (ранее правительство ориентировалось на прирост ВВП в 2019 году в размере 4,1%), по базовому (закладывается в бюджет) — до 2,1% (ранее 2,8%).

"Буквально за последние полмесяца произошли существенные изменения внешних параметров. Международные организации снизили темпы роста мирового ВВП, российские коллеги из Минэкономразвития уточнили прогноз России на 2019 год, и у них (прогноз) ВВП снизился довольно существенно — на 0,8 процентных пункта", — пояснил он. Кроме того, глава белорусского Минэкономики отметил, что на прогноз повлияло и ослабление российского рубля, поскольку потребовались корректировки собственных прогнозных валютных курсов.

"И последний фактор (корректировки прогноза — ред.) — новая оценка 2019 года по стоимости барреля нефти. Ранее она была заложена в целевом сценарии на уровне $70 за баррель, сейчас мы взяли для расчетов $65", — сказал Крутой. По данным концерна "Белнефтехим", при завершении налогового маневра стоимость российской нефти для Белоруссии вырастет и сравняется с мировыми котировками.