Лукашенко не возражал против назначения Бабича послом России в Минске

МИНСК, 25 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным полтора-два месяца назад кандидату Михаила Бабича на пост российского посла в Минске и не возражал против этого назначения.
Белорусский лидер отметил, что поинтересовался у Путина по поводу Бабича. "Но по-дружески задал ему вопрос: "Слушай, ты знаешь Бабича?" Он говорит: "Очень хорошо знаю". — "Ты его лично, не как президент, а как человек… ты его рекомендуешь?" — "Да, я тебе его рекомендую, это нормальный человек, который будет способствовать нормализации, углублению наших отношений, это человек, который будет работать на доброе в наших отношениях". Я говорю: "Если так, я буду приветствовать это", — передал Лукашенко разговор с Путиным.
По его словам, "все эти рассуждения, что тут кого-то направили, что они чуть ли не Беларусь под контроль возьмут, что Лукашенко будет кто-то управлять… это глупость несусветная".
В целом Лукашенко положительно отозвался о новом после России. "Это, может, не совсем тяжеловес — Бабич, но человек в политике тяжелый. Прошедший уже определенные ступени, опытный человек, знающий многие проблемы", — сказал белорусский лидер.
Он напомнил, что в Минске расположен Исполком СНГ. "Поэтому, естественно, надо этого человека догрузить, исходя из его опыта", — продолжил Лукашенко.
Он также предположил, что то, что президент России "догрузил Бабича многими вопросами в связи с тем, что он лично ему доверяет, и в связи с тем, что это такой крепкий человек… в российской политике, и может решать эти вопросы". "Мы на это надеемся… мы готовы работать с любым представителем РФ. Мы знаем, как себя будет вести любой посол России в Беларуси, если он хочет, чтобы Беларусь осталась надолго, а может, навеки самым близким союзником для России", — заключил Лукашенко.