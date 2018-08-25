Лукашенко не возражал против назначения Бабича послом России в Минске

МИНСК, 25 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным полтора-два месяца назад кандидату Михаила Бабича на пост российского посла в Минске и не возражал против этого назначения.

"Мы обсуждали кандидатуру Бабича, наверное, месяца полтора или два тому назад, когда появилась идея у президента России назначить сюда нового посла в связи с истечением срока у Александра Сурикова. И он (Путин — ред.) мне позвонил и задал этот вопрос, буду ли я возражать. Я говорю: "Да господь с тобой", — рассказал Лукашенко в интервью белорусскому телеканалу "Беларусь 1" , которое вышло в эфир в субботу вечером.

Белорусский лидер отметил, что поинтересовался у Путина по поводу Бабича. "Но по-дружески задал ему вопрос: "Слушай, ты знаешь Бабича?" Он говорит: "Очень хорошо знаю". — "Ты его лично, не как президент, а как человек… ты его рекомендуешь?" — "Да, я тебе его рекомендую, это нормальный человек, который будет способствовать нормализации, углублению наших отношений, это человек, который будет работать на доброе в наших отношениях". Я говорю: "Если так, я буду приветствовать это", — передал Лукашенко разговор с Путиным.

По его словам, "все эти рассуждения, что тут кого-то направили, что они чуть ли не Беларусь под контроль возьмут, что Лукашенко будет кто-то управлять… это глупость несусветная".

Бабич занимал пост полномочного представителя в Приволжском федеральном округе, на посту посла он сменил Александра Сурикова, который руководил российской дипмиссией в Белоруссии с 2006 года. Указ о назначении Бабича был подписан через две дня после встречи Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, которая состоялась в Сочи вечером 22 августа.

В целом Лукашенко положительно отозвался о новом после России. "Это, может, не совсем тяжеловес — Бабич, но человек в политике тяжелый. Прошедший уже определенные ступени, опытный человек, знающий многие проблемы", — сказал белорусский лидер.

Он напомнил, что в Минске расположен Исполком СНГ. "Поэтому, естественно, надо этого человека догрузить, исходя из его опыта", — продолжил Лукашенко.

Президент также отметил, что встреча Путина с Бабичем вскоре после переговоров президентов в Сочи является случайностью. "Это абсолютная случайность. Мы не говорили на этой встрече о новом представителе в Беларуси. Абсолютно. Даже не касались этого вопроса. Он для нас решенный", — заявил Лукашенко.

Он также предположил, что то, что президент России "догрузил Бабича многими вопросами в связи с тем, что он лично ему доверяет, и в связи с тем, что это такой крепкий человек… в российской политике, и может решать эти вопросы". "Мы на это надеемся… мы готовы работать с любым представителем РФ. Мы знаем, как себя будет вести любой посол России в Беларуси, если он хочет, чтобы Беларусь осталась надолго, а может, навеки самым близким союзником для России", — заключил Лукашенко.