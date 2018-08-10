Российский Минфин опроверг сообщения о приостановке кредитования Белоруссии

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Появившиеся в СМИ сообщения о приостановке Россией кредитования Белоруссии не соответствуют действительности: все имеющиеся договоренности выполняются, кроме того, Россия готовит документы для предоставления нового финансового кредита Минску, говорится в сообщении Минфина РФ.

"Информация о приостановке Российской Федерацией кредитования Белоруссии не соответствует действительности. Так, согласно имеющимся договоренностям, финансируются расходы, связанные с использованием республикой средств государственного экспортного кредита, предоставленного на сооружение АЭС. Начата и активно ведется подготовка документов, необходимых для предоставления нового финансового кредита, а также траншей кредита, предоставленного по линии ЕФСР (Евразийского фонда стабилизации и развития — ред.)", — сообщило российское министерство финансов.

Ранее в пятницу агентство Рейтер сообщило со ссылкой на протокол изменений к межправсоглашению и пояснительную записку к нему от белорусского государственного нефтехимического концерна "Белнефтехим", что Россия приостановила предоставление кредитов Белоруссии, требуя внести изменения в межправительственное соглашение, ограничивающие беспошлинные поставки в страну российских нефтепродуктов и сжиженного газа (СУГ).

На данный момент межправительственное соглашение ограничивает только объем беспошлинных поставок из России в Белоруссию нефти — 24 миллиона тонн в год. Минск оставляет в своем бюджете пошлины от экспорта полученных в результате ее переработки нефтепродуктов. Кроме того, начиная с 2017 года Белоруссия получила право на реэкспорт 6 миллионов тонн российской нефти с зачислением пошлин также в свой бюджет. Вместе с тем в случае реэкспорта ввезенных из РФ нефтепродуктов пошлины также получает белорусский бюджет, тогда как российский их недосчитается.

По информации агентства, российская сторона инициировала прекращение этой практики и временно заблокировала перечисление Белоруссии двух траншей кредитной линии ЕФСР. Возобновление дальнейшего сотрудничества, по данным агентства, увязывается с решением вопроса по установлению запрета на вывоз нефтепродуктов из России в Белоруссию с компенсацией потерь российского бюджета за ранее вывезенные нефтепродукты.

По данным агентства, подготовленные поправки к межправсоглашению предусматривают ввод индикативного баланса беспошлинных поставок из России в Белоруссию нефтепродуктов (автобензинов, дизельного топлива, топочного мазута) и СУГ, а также запрет на вывоз сверх этих объемов. Запрет на вывоз из России в Белоруссию распространяется на товары, по которым согласованы индикативные балансы, а также на прямогонные бензины, средние дистилляты и темные нефтепродукты — с 1 сентября 2018 года; на иные товары (СУГ, битум, бензол и прочие) — с 1 октября 2018 года, пишет Рейтер.