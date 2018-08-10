Лукашенко обвинил Россию в "варварском отношении" к Белоруссии

МИНСК, 10 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал Россию за то, что она якобы создает ситуацию недобросовестной конкуренции и не выполняет обязательства в рамках Евразийского экономического союза. Об этом он заявил во время посещения ОАО "Гомсельмаш".

По словам Лукашенко, он хочет сохранить этот завод, который производит сельскохозяйственную технику.

"У нас сейчас тяжелый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию", — цитирует президента Sputnik Беларусь.

По его мнению, Россия упрекает Запад в создании "неконкурентного преимущества", но делает то же самое по отношению к Белоруссии.

"Но мы должны работать в тех условиях, в которых сегодня существуем", — добавил он.

Работников "Гомсельмаша" Лукашенко предупредил об "очень сильном давлении со стороны конкурентов". "Мы зажаты с Запада разными "классами-лексионами" и так далее, и мы зажаты, к сожалению, с Востока нашим старшим братом, который ведет себя в конкуренции недобросовестно", — сказал он. Недобросовестность российской стороны, по его мнению, заключается в том, что она всячески поддерживает "Ростсельмаш" и тем самым нарушает договоренности в ЕАЭС.

"Это неправильно, несправедливо, и эту проблему мы не снимаем с повестки дня белорусско-российских переговоров на уровне правительств и даже президентов", — подчеркнул Лукашенко.

Он пообещал предприятию поддержку и при этом призвал его сотрудников работать быстрее и за два-три года превзойти соперников. Для этого, добавил белорусский лидер, необходимо и дальше улучшать качество продукции, повышать ее надежность, а также разрабатывать новинки, которые будут востребованы и за пределами Белоруссии, и искать новые рынки сбыта.

Ранее премьер Белоруссии Андрей Кобяков заявлял, что "Ростсельмаш" и "Гомсельмаш" должны отказаться от излишней конкуренции. Президент ассоциации "Росспецмаш", представляющей интересы российских сельхозмашиностроителей, производителей строительно-дорожной техники и пищевого оборудования, и совладелец "Ростсельмаша" Константин Бабкин заявляли РИА Новости, что ассоциация готова сотрудничать с белорусскими производителями сельхозтехники.

Лукашенко и ранее неоднократно обвинял Россию в осложнении отношений с Белоруссией, в том числе в нарушении договоров в экономической сфере. В Кремле это называли некорректным, отмечая, что спорные вопросы, включая коммерческие, Москва и Минск должны решать путем деловых переговоров.

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