Мурманская область заинтересована в сотрудничестве с Союзным государством

МУРМАНСК, 24 июл – РИА Новости. Мурманская область готовится к роли опорного центра для развития Арктики, готовит кадры для арктических проектов и заинтересована в межрегиональном сотрудничестве, в том числе в рамках Союзного государства, заявила губернатор региона Марина Ковтун журналистам.

В ходе экспертно-медийного пресс-тура в Мурманскую область, организованного постоянным комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня", состоялась встреча Ковтун с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой и журналистами. Цель пресс-тура – знакомство с реализацией российской программы освоения Арктики.

Ковтун рассказала журналистам, в числе которых были и представители белорусских СМИ, о том, что Мурманская область является важной стратегической точкой на карте России, а Кольский залив дает возможности для выхода в мировой океан. Мурманский порт единственный из всех российских имеет гриф "без ограничений", поскольку он незамерзающий.

"Мы готовимся к роли опорного центра для освоения Арктики. Мы готовим кадры для арктических проектов… Основная повестка для нас – Арктика. Мы заинтересованы в межрегиональном сотрудничестве в рамках Союзного государства, мы опираемся на документы, которые подписаны давно – соглашению с Белоруссией исполнилось 25 лет. Осваивать Арктику невозможно без международной и межрегиональной кооперации", — сказала Ковтун.

По словам Рапоты, Союзное государство также заинтересовано в участии в арктических проектах, Белоруссия уже представлена в этом северном регионе. "Здесь используется белорусская техника. Беларусь является рынком для сырья – удобрений, которые здесь вырабатываются. Есть планы на будущее", — сказал Рапота.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Согласно договору, в полномочия Союзного государства входят внешняя политика, оборона и безопасность, бюджетная, денежно-кредитная и налоговая системы, таможенные вопросы, системы энергетики, транспорта и связи. Постоянный комитет Союзного государства является рабочим аппаратом высшего государственного совета и совета министров.