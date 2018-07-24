Рапота призвал Москву и Минск сформировать спрос на инновационные продукты

МУРМАНСК, 24 июл – РИА Новости. Разрыв между потребностями промышленности и научными разработками РФ и Белоруссии является одной из главных проблем развития новых технологий, необходимо сформировать спрос на инновационные продукты, заявил госсекретарь Союзного государства (СГ) Григорий Рапота на "круглом столе" "МАГУ – научно-технологических хаб региона".

Заседание состоялось в ходе экспертного пресс-тура в Мурманскую область, организованного посткомитетом СГ и МИА "Россия сегодня".

"Существует проблема — как сформировать потребительский спрос на инновационные продукты. Как сделать так, чтобы (предприятия – ред.) охотились за инновационным продуктом? Пока что предложение превышает спрос", — сказал Рапота. Тема продвижения инновационных продуктов, доведения их до потребителя, внедрения на предприятиях стала одной из основных на "круглом столе".

По мнению член-корреспондента Национальной академии наук Белоруссии Федора Пантелеенко, РФ и Белоруссия должны прикладывать усилия для совместного интеграционного развития. В качестве одного из инструментов решения задач он предлагает возобновить советский опыт, использовать опыт Белоруссии. "У нас есть так называемый "задачник" от промышленности, от экономики. Его составляют предприятия, которые нацелены на инновационное развитие – "задачник" приоритетных проблем, которые требуют неотлагательного решения. Если бы к этому была группа экспертов, которые бы "отфильтровали" эти задачи", — сказал Пантелеенко.

Для решения этой задачи он предлагает объединить усилия различных ВУЗов России. Необходимо также поддерживать рационализаторскую деятельность. "Была советская традиция – выделять процент от прибыли предприятия на развитие науки, ни на что, кроме инновационных проектов, эти деньги не могли быть использованы. Почему бы не возродить эту традицию?" — предложил Пантелеенко.

Договор о создании Союзного государства РФ и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года. В полномочия СГ входят внешняя политика, оборона и безопасность, бюджетная, денежно-кредитная и налоговая системы, таможенные вопросы, системы энергетики, транспорта и связи. Посткомитет СГ является рабочим аппаратом высшего государственного совета и совета министров.