Путин пригласил Лукашенко посетить Россию

МИНСК, 23 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко в ближайшее время посетить РФ, встреча может состояться в Сочи, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера.
"Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко в ближайшее время посетить Россию. Возможная встреча двух лидеров, во время которой планируется детально обсудить весь спектр двусторонних отношений, может состояться в Сочи", — говорится в сообщении пресс-службы.
Собеседники рассмотрели и международную повестку дня. В частности, по информации пресс-службы Лукашенко, подробно обсуждались российско-американские отношения, в том числе итоги недавних переговоров Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. Российский лидер проинформировал белорусского коллегу о нюансах этой встречи.
"Основное внимание в ходе разговора было уделено вопросам контроля над вооружениями и продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между Россией и США, срок действия которого истекает в феврале 2021 года", — добавили в пресс-службе.