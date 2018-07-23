Путин пригласил Лукашенко посетить Россию

МИНСК, 23 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко в ближайшее время посетить РФ, встреча может состояться в Сочи, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера.

Как отметили в пресс-службе, телефонный разговор двух президентов состоялся в понедельник по инициативе российской стороны.

"Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко в ближайшее время посетить Россию. Возможная встреча двух лидеров, во время которой планируется детально обсудить весь спектр двусторонних отношений, может состояться в Сочи", — говорится в сообщении пресс-службы.

В нем отмечается, что главы двух государств в ходе телефонного разговора обсудили комплекс вопросов двусторонней повестки дня, сделав акцент на расширение торгового сотрудничества. Стороны договорились продолжить взаимные усилия для сохранения позитивной динамики взаимодействия. Шла речь о продвижении интеграции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), реализации достигнутых ранее договоренностей между странами-членами ЕАЭС, обсуждался ряд организационных вопросов с учетом проведения 27 июля в Санкт-Петербурге заседания Евразийского межправительственного совета.

Собеседники рассмотрели и международную повестку дня. В частности, по информации пресс-службы Лукашенко, подробно обсуждались российско-американские отношения, в том числе итоги недавних переговоров Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. Российский лидер проинформировал белорусского коллегу о нюансах этой встречи.

"Основное внимание в ходе разговора было уделено вопросам контроля над вооружениями и продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между Россией и США, срок действия которого истекает в феврале 2021 года", — добавили в пресс-службе.