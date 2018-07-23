Журналисты из РФ и Белоруссии познакомятся с программой освоения Арктики

МОСКВА, 23 июля — РИА Новости. Журналисты и эксперты из России и Белоруссии познакомятся с обширными проектами развития арктических регионов РФ в ходе экспертно-медийного пресс-тура в Мурманскую область, организованного Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня".

Знакомство журналистов с реализацией российской программы освоения Арктики начнется в Мурманске — самом крупном городе, расположенном за Полярным кругом.

Участники пресс-тура встретятся с Государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой, совершающим рабочую поездку в регион, и губернатором Мурманской области Мариной Ковтун. Журналисты также примут участие в работе круглого стола на тему "Мурманский арктический государственный университет (МАГУ) — научно-технологический хаб региона". Как отмечают специалисты МАГУ, использование потенциала научных и образовательных учреждений двух стран даст мощный синергетический эффект при разработке инновационных продуктов и технологий для Арктики.

Представителям СМИ и экспертам будет представлена широкая панорама — от истории города и области, тесно связанной с российским военно-морским флотом, до современного Мурманска, по праву считающегося столицей русского Заполярья с развитой промышленностью и многими научными учреждениями.

Подробно обсудить перспективы совместной деятельности в формате Союзного государства участники пресс-тура смогут с руководителями филиала МАГУ в городе Кировске, представителями ОА "Апатит" (группа компаний "ФосАгро") и учёными из исследовательского Кольского научного центра РАН в Апатитах.

В ходе поездки журналисты посетят мемориальный комплекс "Морякам, погибшим в мирное время" и рубку подводной лодки "Курск", побывают на атомоходе "Ленин", ознакомятся с бытом коренных народов Севера в саамской деревне "Сам Сыйт".

Развитие Арктики — это не только производство и наука, но и открытие туристических возможностей региона, у журналистов будет возможность оценить их и представить своим читателям и зрителям.