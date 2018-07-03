В Белоруссии оценили последствия налогового маневра в российской нефтянке

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Белоруссия считает для себя чувствительными последствия налогового маневра РФ в нефтяной отрасли, для снижения его эффекта сделает упор на ускорении модернизации НПЗ, но поддержку в виде обратного акциза оказать не сможет, сообщил в интервью РИА Новости посол Белоруссии в Москве Игорь Петришенко.

Правительство РФ одобрило завершающую стадию налогового маневра в нефтяной отрасли, в рамках которой экспортная пошлина на нефть будет снижаться с нынешних 30% на 5 процентных пунктов в год в течение шести лет начиная с 2019 года. Одновременно будет повышаться НДПИ на нефть, но в течение только трех лет, по 2021 год. Чтобы предотвратить рост внутренних цен на нефтепродукты или возникновение дефицита, маневр предусматривает два механизма: обратный акциз на нефть, поставляемую на переработку, и дополнительный демпфирующий акциз, учитывающий выгодность экспорта.

"Конечно, это для нас чувствительно. В первую очередь потому, что, в соответствии с договоренностями, при переработке нефти экспортные пошлины остаются в бюджете Беларуси. Мы внимательно следим за ситуацией с завершением налогового маневра и, безусловно, готовимся к его возможным экономическим последствиям", — сказал посол.

"У нас нет достаточных возможностей для применения таких экзотических механизмов, как обратные акцизы, поэтому мы будем делать упор на повышении эффективности работы нефтеперерабатывающих заводов. Именно это должно позволить отрасли оставаться конкурентоспособной на внешних рынках", — добавил он.

По его словам, перед нефтеперерабатывающей отраслью стоит задача по ускоренному и качественному завершению модернизации предприятий. "Если опираться на информацию, озвучиваемую руководством концерна "Белнефтехим", глубина переработки нефти на "Нафтане" в 2017 году оценивалась в 73%, на Мозырском НПЗ – 78%. Цель – достигнуть глубины переработки нефти в 90%. Думаю, что нам удастся достичь этого показателя до завершения налогового маневра в России", — сказал он.

"Основные этапы модернизации белорусских нефтеперерабатывающих заводов планируется завершить к концу 2019 года, но уже текущий – 2018-й – год должен стать решающим в ходе этой масштабной работы. Мы хотим просмотреть и проанализировать российский маневр, оценить дополнительно его влияние на нашу нефтепереработку, чтобы она не пострадала", — подчеркнул Петришенко.

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