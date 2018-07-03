В Белоруссии оценили последствия налогового маневра в российской нефтянке

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Белоруссия считает для себя чувствительными последствия налогового маневра РФ в нефтяной отрасли, для снижения его эффекта сделает упор на ускорении модернизации НПЗ, но поддержку в виде обратного акциза оказать не сможет, сообщил в интервью РИА Новости посол Белоруссии в Москве Игорь Петришенко.
"Конечно, это для нас чувствительно. В первую очередь потому, что, в соответствии с договоренностями, при переработке нефти экспортные пошлины остаются в бюджете Беларуси. Мы внимательно следим за ситуацией с завершением налогового маневра и, безусловно, готовимся к его возможным экономическим последствиям", — сказал посол.
"У нас нет достаточных возможностей для применения таких экзотических механизмов, как обратные акцизы, поэтому мы будем делать упор на повышении эффективности работы нефтеперерабатывающих заводов. Именно это должно позволить отрасли оставаться конкурентоспособной на внешних рынках", — добавил он.
"Основные этапы модернизации белорусских нефтеперерабатывающих заводов планируется завершить к концу 2019 года, но уже текущий – 2018-й – год должен стать решающим в ходе этой масштабной работы. Мы хотим просмотреть и проанализировать российский маневр, оценить дополнительно его влияние на нашу нефтепереработку, чтобы она не пострадала", — подчеркнул Петришенко.