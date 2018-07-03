Минск надеется, что договор с Москвой о признании виз будет готов к октябрю

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Минск рассчитывает к октябрю выйти на подписание с Россией соглашения о взаимном признании виз, заявил в интервью РИА Новости посол Белоруссии в Москве Игорь Петришенко.

Ранее Минск и Москва заключили межправительственное соглашение, которое дает право некоторым категориям иностранцев въезжать без виз на ЧМ-2018 через Белоруссию и в Белоруссию через Россию на II Европейские игры, которые пройдут в Минске в 2019 году. Это соглашение носит временный характер, стороны продолжают работу над постоянно действующим соглашением о взаимном признании виз.

"Работа над проектом соглашения о взаимном признании виз является одной из приоритетных для Беларуси и России. Состоялось четыре раунда двусторонних экспертных переговоров. Результаты показали, что качественная и основательная подготовка такого международного документа потребует дополнительных временных затрат для более детального и предметного изучения экспертами", — заявил Петришенко.

В связи с тем, что соглашение требует дальнейшей проработки, было принято временное соглашение, пояснил собеседник агентства. "Но это не означает, что соглашение по "союзному шенгену" отложено на дальнюю полку. Работа над ним будет продолжена с учетом опыта действия временного. Очередной раунд консультаций планируется в сентябре. Мы шаг за шагом приближаемся к тому, чтобы снять оставшиеся проблемные вопросы, которые существуют в этом плане", — продолжил посол.

Он подчеркнул, что и Минск, и Москва заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее урегулировать вопрос, который бы позволил снять опасения граждан третьих стран, пересекающих границы двух государств. "Есть поручение глав правительств ускорить эту работу и постараться к октябрю текущего года выйти на подписание соглашения", — добавил дипломат.

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