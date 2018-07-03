Белорусский посол ответил на вопрос о планах размещения российской базы

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Тема размещения военной базы РФ в Белоруссии сегодня не актуальна, заявил в интервью РИА Новости посол Белоруссии в Москве Игорь Петришенко.

"Тема по российской базе (в Белоруссии – ред.) ушла, и она не актуализировалась", — сказал он.

Ранее в СМИ неоднократно поднималась тема возможности создания в Белоруссии российской авиабазы, позже обе стороны заявили, что переговоры на эту тему ведутся. В октябре 2015 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размещение российской военной авиабазы с военной точки зрения не нужно ни Минску, ни Москве, и назвал "шумиху" в СМИ вокруг этой темы политической. В 2016 году глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что белорусская позиция по поводу размещения на территории республики российской авиабазы не изменилась, а летом 2017 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не слышал в последнее время о том, чтобы кто-то поднимал вопрос о создании российской авиабазы в Белоруссии.

В настоящее время на территории Белоруссии действуют два российских военных объекта: в 1995 году Белоруссия и Россия подписали межправительственные соглашения о порядке использования Узла "Барановичи" системы предупреждения о ракетном нападении (размещен в Ганцевичах) и о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка (зональный пункт связи ВСФ РФ).

Читайте полный текст интервью с Игорем Петришенко >>