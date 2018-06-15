Путин 19 июня примет участие в Госсовете Союзного государства в Белоруссии

Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии. Архивное фото

Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии. Архивное фото

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 19 июня посетит Белоруссию для участия в Высшем Госсовете Союзного государства, проведет переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба Кремля.

"Девятнадцатого июня президент РФ Владимир Путин посетит Республику Беларусь с официальным визитом для участия в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что повесткой дня предусматривается обсуждение итогов российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества за 2017 год и утверждение ряда важных документов, включая перечень Приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства на 2018-2022 годы и Программу согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы.

"Также состоятся переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, в ходе которых лидеры обменяются мнениями по актуальным двусторонним и международным вопросам", — добавляется в сообщении.