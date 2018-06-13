Добыча угля в России по итогам года вырастет на 1%

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Добыча угля в России вырастет по итогам 2018 года примерно на 1%, до 413 миллионов тонн, говорится в документах, подписанных по итогам заседания совета министров союзного государства РФ и Белоруссии.

При этом потребление угля в России ожидается на уровне 192,5 миллионов тонн, в Белоруссии — 630 тысяч тонн, из которых 530 тысяч тонн будут поставлены из России.

Экспорт угля из России ожидается на уровне 192,47 миллиона тонн (плюс 3,3% к уровню прошлого года), также следует из этих материалов.

В апреле министр энергетики РФ Александр Новак прогнозировал, что добыча угля в России по итогам текущего года вырастет до 410 миллионов тонн, экспорт угля — до 187-188 миллионов тонн.

В 2017 году добыча угля в России составила 408,9 миллиона тонн (+5,7% к 2016 году). Экспорт угля в 2017 году составил 186,3 миллиона тонн (+14,8% к 2016 году).