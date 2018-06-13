Россия и Белоруссия должны устранять барьеры в торговле, заявил Медведев

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. России и Белоруссии необходимо дальше двигаться в сторону устранения препятствий для доступа товаров и услуг, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Нам нужно и дальше двигаться в сторону устранения препятствий для доступа товаров и услуг, создавать равные правила для ведения бизнеса. Соответствующие решения мы сегодня закрепим в постановлении совета министров", — сказал Медведев на заседании Совета министров Союзного государства в среду.

По его словам, одна из главных целей — увеличение доли наукоёмкой продукции с высокой степенью переработки.

"Нужно создавать на территории России и Белоруссии условия для производства экспортно-ориентированных товаров. Важно, конечно, последовательно работать вместе с бизнесом над этим, и слушать и слышать пожелания предпринимателей", — добавил премьер-министр России.