Безвизовый въезд из Белоруссии с паспортом болельщика заработает с 4 июня

МИНСК, 29 мая – РИА Новости. Режим безвизового въезда в РФ из Белоруссии по паспорту болельщика (Fan ID) начнет применяться на практике с 4 июня, хотя белорусско-российское соглашение о взаимном признании виз на период Чемпионата мира по футболу-2018 и Евроигр-2019 вступает в силу с 1 июня, сообщил РИА Новости во вторник начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.

Главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей во вторник подписали в Минске соглашение о признании виз на период ЧМ-2018 и Евроигр-2019. Документ вступает в силу с 1 июня 2018 года. При этом Макей после церемонии подписания сообщил, что безвизовый въезд из Белоруссии в РФ на время чемпионата мира по футболу для иностранных болельщиков начнет действовать с 4 июня.

"Официально с 1 июня соглашение действует, но практически оно будет применяться с 4 июня, потому что именно с 4 июня установлен режим безвизового въезда на основании Fan ID. И поэтому с 4 июня физически болельщики смогут начинать передвигаться без виз (транзитом через Белоруссию – ред.)", — пояснил Бегун.

Паспорт болельщика (Fan ID) — персонифицированная карта зрителя, являющаяся частью системы идентификации во время чемпионат мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. II Европейские игры пройдут в Белоруссии с 21 по 30 июня 2019 года.

Ранее во вторник Макей заявил, что российская сторона по соглашению о признании виз должна также предоставить в следующем году право безвизового въезда и пребывания на своей территории иностранных болельщиков, которые будут следовать на Евроигры в Минск.

Белоруссия и РФ работают над соглашением о взаимном признании виз. Ранее Минск предложил Москве два альтернативных варианта временных соглашений для обеспечения пропуска болельщиков в Россию на ЧМ-2018 через территорию республики, если разрабатываемое соглашение о взаимном признании виз не успеет вступить в силу. Один из этих вариантов, усеченный, но включающий положения основного соглашения, и подписан главами МИД двух стран. Параллельно стороны продолжают работу над большим соглашением. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее поставил задачу завершить переговорный процесс по этому документу в 2018 году.