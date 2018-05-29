Безвизовый въезд из Белоруссии с паспортом болельщика заработает с 4 июня

МИНСК, 29 мая – РИА Новости. Режим безвизового въезда в РФ из Белоруссии по паспорту болельщика (Fan ID) начнет применяться на практике с 4 июня, хотя белорусско-российское соглашение о взаимном признании виз на период Чемпионата мира по футболу-2018 и Евроигр-2019 вступает в силу с 1 июня, сообщил РИА Новости во вторник начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.
"Официально с 1 июня соглашение действует, но практически оно будет применяться с 4 июня, потому что именно с 4 июня установлен режим безвизового въезда на основании Fan ID. И поэтому с 4 июня физически болельщики смогут начинать передвигаться без виз (транзитом через Белоруссию – ред.)", — пояснил Бегун.
Паспорт болельщика (Fan ID) — персонифицированная карта зрителя, являющаяся частью системы идентификации во время чемпионат мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. II Европейские игры пройдут в Белоруссии с 21 по 30 июня 2019 года.
Белоруссия и РФ работают над соглашением о взаимном признании виз. Ранее Минск предложил Москве два альтернативных варианта временных соглашений для обеспечения пропуска болельщиков в Россию на ЧМ-2018 через территорию республики, если разрабатываемое соглашение о взаимном признании виз не успеет вступить в силу. Один из этих вариантов, усеченный, но включающий положения основного соглашения, и подписан главами МИД двух стран. Параллельно стороны продолжают работу над большим соглашением. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее поставил задачу завершить переговорный процесс по этому документу в 2018 году.