Лукашенко предложил Лаврову обсудить сотрудничество Белоруссии и России

МИНСК, 29 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, прибывшему во вторник с визитом в белорусскую столицу, обсудить перспективы сотрудничества Минска и Москвы на международной арене.
Президент Белоруссии высоко оценил взаимодействие МИДов двух стран, поставив его в пример другим структурам. Лукашенко с удовлетворением отметил, что главы внешнеполитических ведомств Белоруссии и России всегда находят взаимопонимание, а принятые ими совместные решения всегда реализуются.
"Сегодня очень важная встреча в том плане, что мы встречаемся в канун заседания Высшего государственного совета (Союзного государства – ред.). Нам надо еще раз с вами обсудить детали этого мероприятия, уточнить, если нужно, дату", — сказал белорусский лидер.
Он подчеркнул, что у Белоруссии нет предложений по изменению даты заседания Высшего госсовета СГ, которое запланировано на июнь в Минске, но она готова обсуждать вопросы, которые могут быть у российских коллег.
"Если есть какие-то у российской стороны вопросы, мы готовы это обсудить, потому что знаем, что вы переживаете непростой период формирования и вхождения в нормальный ритм работы правительства…, момент планирования перспектив развития Российской Федерации. Поэтому, если есть какие-то вопросы, — не вижу никаких проблем (для обсуждения – ред.). Если все остается по-старому, мы так и будем (как и раньше – ред.) ориентироваться на его (заседание ВГС – ред.) проведение ", — продолжил белорусский лидер.