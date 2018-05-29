Лукашенко предложил Лаврову обсудить сотрудничество Белоруссии и России

МИНСК, 29 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, прибывшему во вторник с визитом в белорусскую столицу, обсудить перспективы сотрудничества Минска и Москвы на международной арене.

"Мы постоянно видим вас во всех точках нашей планеты. Хотелось бы из первых уст услышать ваше мнение, ваше впечатление, самое главное, наметить, исходя из этого, перспективы нашего сотрудничества в международном плане", — заявил Лукашенко в ходе встречи с главой МИД РФ.

Президент Белоруссии высоко оценил взаимодействие МИДов двух стран, поставив его в пример другим структурам. Лукашенко с удовлетворением отметил, что главы внешнеполитических ведомств Белоруссии и России всегда находят взаимопонимание, а принятые ими совместные решения всегда реализуются.

"Сегодня очень важная встреча в том плане, что мы встречаемся в канун заседания Высшего государственного совета (Союзного государства – ред.). Нам надо еще раз с вами обсудить детали этого мероприятия, уточнить, если нужно, дату", — сказал белорусский лидер.

Он подчеркнул, что у Белоруссии нет предложений по изменению даты заседания Высшего госсовета СГ, которое запланировано на июнь в Минске, но она готова обсуждать вопросы, которые могут быть у российских коллег.

"Если есть какие-то у российской стороны вопросы, мы готовы это обсудить, потому что знаем, что вы переживаете непростой период формирования и вхождения в нормальный ритм работы правительства…, момент планирования перспектив развития Российской Федерации. Поэтому, если есть какие-то вопросы, — не вижу никаких проблем (для обсуждения – ред.). Если все остается по-старому, мы так и будем (как и раньше – ред.) ориентироваться на его (заседание ВГС – ред.) проведение ", — продолжил белорусский лидер.