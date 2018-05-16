Рекеда: спортивное соглашение о взаимном признании виз СГ — тест-драйв

МИНСК, 16 мая — РИА Новости. Подписание так называемого усеченного (спортивного) соглашения о взаимном признании виз, которое будет действовать на время Чемпионата мира по футболу 2018 года и II Европейских игр 2019 года станет неким тест-драйвом для подписания большого соглашения между Москвой и Минском, сообщил РИА Новости директор информационно-аналитического центра по изучению постсоветского пространства МГУ имени М.В.Ломоносова Сергей Рекеда.

Ранее начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун сообщил журналистам, что Россия и Белоруссия намерены выйти на подписание соглашения о взаимном признании виз в 2019 году.

"Довольно долго идут переговоры и обсуждения большого соглашения о признании виз России в Белоруссию, белорусских виз в Россию. И есть много различных законодательных нюансов, и хорошо, что появился случай подписания малого соглашения — спортивного соглашения. Потому что в рамках ситуации связанной с Чемпионатом мира 2018 года по футболу Россия и Белоруссия попробуют прокатать некоторые механизмы взаимного признания паспортов болельщиков. Существует такое понятие, как песочница — замкнутая система вокруг, которой обкатываются, но пока не интегрируются во всеобщее пространство какие-то механизмы. Это спортивное соглашение может выполнить функцию тест-драйва некоторых механизмов по контролю за миграционными потоками", — считает Рекеда.

Он также полагает, что задача единой визы или признания виз и миграционных карт друг друга —это одна из глобальных целей, которую не удавалось пока сделать на протяжении 25 лет, при том, что миграционное законодательство очень сильно развито в рамках Союзного государства и находится на высоком уровне.

"Обычное интеграционное объединение обозначает единое миграционное пространство, как уже конечный этап интеграции. Сначала идёт экономическая интеграция, а потом единое миграционное пространство. В нашем случае происходит несколько наоборот. Из всех пластов интеграции именно миграционное законодательство развито больше всего. Пока единственное и самое глобальное — это единая виза Союзного государства и сейчас по сути мы дошли за 25 лет ближе всего к ней", — сказал эксперт.

Рекеда добавил, что одна из ключевых задач Союзного государства — это совместные предприятия, выстраивание производственных технологических цепочек и создание продуктов с высокой добавочной стоимостью, где не стоит ограничиваться только сырьевой экономикой.

"Необходимое условие для их выполнения- это единый рынок труда и обмен рабочей силой, высококвалифицированной. Для этого и необходимо развитое миграционное законодательство. Мы, по сути, по этому пути и идём, и миграционное законодательство у нас довольно хорошо развито и во многих вопросах мы достигли предела… и этот уровень позволяет переходить к полноценному созданию совместных предприятий и обменом рабочей силы в рамках интеграционных проектов", — сказал Рекеда.

Вопросы формирования общих подходов в проведении миграционной политики и создания благоприятных условий для въездного туризма в Союзном государстве обсуждались на круглом столе в рамках экспертно-медийного семинара, который проходит с 14 по 16 мая в Минске. Семинар организован постоянным комитетом Союзного государства при содействии МИА "Россия сегодня", ГУ "Национальный пресс-центр Республики Беларусь", МВД Республики Беларусь.