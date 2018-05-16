МИНСК, 16 мая — РИА Новости. Большое соглашение о взаимном признании виз России и Белоруссии в рамках Союзного государства и так называемое "спортивное", действующее на время Чемпионата мира по футболу, неотделимы друг от друга и дополняют друг друга, сообщил РИА Новости заместитель Госсекретаря Союзного Государства.

Вопросы формирования общих подходов в проведении миграционной политики и создания благоприятных условий для въездного туризма в Союзном государстве обсуждаются на круглом столе в рамках экспертно-медийного семинара, который проходит в эти дни в Минске. Семинар организован Постоянным Комитетом Союзного государства при содействии МИА "Россия сегодня", ГУ "Национальный пресс-центр Республики Беларусь", МВД Республики Беларусь.

"Первое соглашение закрывает часть вопросов второго соглашения", — сказал Кубрин.

Заместитель Госсекретаря Союзного государства уверен, что подписание соглашения о взаимном признании виз как усеченного, так называемого спортивного, действующего на время Чемпионата мира по футболу, и большого, "открывает широчайшую сферу экономических, политических и организационных прав".

"Очень много бизнесменов прилетает в приграничные районы. Зачастую, прилетев в Москву, отработав в России, и приехав поработать в том же самом Смоленске, Брянске, бизнесменам проще доехать до Минска, нежели возвращаться в Москву. Сейчас он этого сделать не может.

Поэтому появится значительный пласт и бизнес-специалистов и политологов, которые получат возможность свободно перемещаться по всей росийско-белорусской территории от Владивостока до Бреста, значит значительно увеличатся технологические связи, которые позволят западному или восточному бизнесу более свободно работать на всей территории Союзного государства", — сказал Кубрин.

Он добавил, что именно между Россией и Белоруссией налажены самые глубокие и высокотехнологичные операционные связи.

"Реализуется очень много проектов, где одновременно задействованы российские и белорусские предприятия, и не только в рамках программ Союзного государства. Очень много западных фирм заинтересованы в наших совместных разработках в области химии, композиционных материалов, энергетики. И если сейчас у представителей зарубежного бизнеса есть проблемы по пересечению границы,.. то эти проблемы мы снимаем", — сказал заместитель Госсекретаря СГ.