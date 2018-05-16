Россия и Белоруссия намерены подписать миграционную концепцию в 2019 году

МИНСК, 16 мая — РИА Новости. Россия и Белоруссия разрабатывают миграционную концепцию в рамках Союзного государства, которую обе стороны намерены подписать в 2019 году, сообщил РИА Новости заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД РФ Дмитрий Демиденко.

Вопросы формирования общих подходов в проведении миграционной политики и создания благоприятных условий для въездного туризма в Союзном государстве обсуждаются на круглом столе в рамках экспертно-медийного семинара, который проходит с 14 по 16 мая в Минске. Семинар организован Постоянным Комитетом Союзного государства при содействии МИА "Россия сегодня", ГУ "Национальный пресс-центр Республики Беларусь", МВД Республики Беларусь.

"Концепция будет разрабатываться обоими государствами в рамках союзного государства. Срок который у нас установлен — подписание концепции должно быть проведено в 2019 году. Пока конечно в РФ есть концепция государственной миграционной политики на период до 2025 года. Сейчас по поручению президента в неё вносятся изменения… мы должны эту работу в текущий момент завершить. Параллельно коллеги разрабатывают свой план концепции миграционной политики республики Беларусь", — сказал Демиденко.

Он пояснил, что это будет компиляция двух документов, поскольку те вызовы и угрозы с которыми связаны вопросы миграции — "едины для всех государств".

"Есть, конечно, своя специфика с точки зрения развития, потому что миграция с одной стороны — это вопросы безопасности, с другой — это развитие экономики, вопросы сближения и гармонизации законодательства. И к этому всё идёт. В планах — переход на единую визу. Соответственно произойдёт сближение тех визовых режимов и визовой политики, которую проводят два государства на территории Союзного государства", — сказал российский представитель.

По его словам, уже в текущем месяце будет создана рабочая группа, в которую войдут компетентные сотрудники всех ведомств республики Беларусь и Российской Федерации. Рабочая группа для совместной работы будет использовать площадку Постоянного Комитета Союзного государства.

"Для того, чтобы ускорить работу в режиме видеоконференции будут максимально оперативно решаться вопросы, чтобы проект концепции можно было вынести на экспертное обсуждение ближе к осени, к концу 2018 года. Конкретные формулировки концепции и позиция по ней будет ещё оттачиваться на экспертном уровне", — отметил Демиденко.