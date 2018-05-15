МИНСК, 15 мая — РИА Новости. Россия не планирует устанавливать пограничные пункты пропуска с соответствующей инфраструктурой на границе с Белоруссией на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщил во вторник заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД РФ Дмитрий Демиденко.
По словам представителя МВД, ужесточение пограничного контроля для граждан Белоруссии не прорабатывается. "Что касается граждан третьих стран, то, конечно, те автобусы, которые пойдут — выборочный контроль будет осуществляться, — заметил Демиденко.
Он пояснил, что российская сторона должна понимать, кто пересекает границу, в том числе в рамках спортивного соглашения, которое Белоруссия и РФ планируют подписать на период проведения ЧМ-2018 и Евроигр-2019.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. II Европейские игры пройдут в Белоруссии с 21 по 30 июня 2019 года.