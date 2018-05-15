Белоруссия планирует договориться с ЕС об упрощении визовых формальностей

МИНСК, 15 мая – РИА Новости. Белоруссия планирует в 2018 году провести с партнерами из Евросоюза последние консультации по проектам соглашений об упрощении визовых формальностей и реадмиссии, сообщил во вторник начальник департамента по гражданству и миграции министерства внутренних дел республики Алексей Бегун.

С 2014 года Белоруссия и ЕС проводят консультации по проектам соглашений об упрощении визовых формальностей и реадмиссии, которые планируется подписать пакетом. Ранее Елена Купчина, которая на тот момент занимала пост замминистра иностранных дел Белоруссии, сообщала, что соглашение о реадмиссии является основным спорным моментом в переговорах об упрощении визового режима. Глава МИД республики Владимир Макей заявлял, что Минск и ЕС смогут найти пути решения спорных моментов, которые остаются в переговорном процессе.

"Ориентировочно в этом году будут последние консультации с европейскими коллегами. Мы их ждем на территории Беларуси для того, чтобы попытаться сверить часы по соглашению об облегчении визовых формальностей. Также практически уже готов проект соглашения о реадмиссии. Мы ждем одобрения соответствующего проекта", — сказал Бегун журналистам.

По его словам, "осталось несколько значительных, по мнению Республики Беларусь, нюансов", которые связаны с подписанием соглашения об облегчении визовых формальностей с Евросоюзом.

В марте Бегун сообщал РИА Новости, что проект документа о реадмиссии не рассматривается в качестве ключевого соглашения, так как по нему "проблемных вопросов нет". В то же время он напомнил, что за подготовку второго проекта документа — об упрощении визовых формальностей — отвечает министерство иностранных дел республики, и отказался комментировать степень его готовности.