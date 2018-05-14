Путин обсудил с Лукашенко подготовку к встрече Совета Союзного государства

СОЧИ, 14 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко подготовку к проведению заседания Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.

"Отношения между Россией и Белоруссией укрепляются, это отношения стратегического партнерства, союзничества. У нас подготовлены важные документы в развитие нашего взаимодействия, в том числе Основные ориентиры макроэкономической политики на 2018-2019 годы. Соответствующие ведомства ведут подготовку к Высшему государственному совету Союзного государства, который мы планируем провести, как договорились, в Белоруссии в июне этого года", — сказал Путин.

Что касается сотрудничества в рамках ЕАЭС, глава российского государства отметил, что более подробный разговор состоится в рамках саммита Союза в течение дня. "Я рад возможности на полях сегодняшнего международного мероприятия обсудить и двусторонние вопросы", — подытожил Путин.

Лукашенко также проинформировал Путина о ходе подготовки к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства. "Мы с вами еще до выборов определились, что в Минске его проведем, а затем у нас осенью проводится один раз в год форум регионов, он пройдет в Могилеве (область, которая граничит со Смоленской областью восточной), обычно мы проводили на высшем уровне этот форум, я думаю, вы найдете время и осенью график подстроите, чтобы посетить Могилев, посмотрите, это для вас новый город", — рассказал Лукашенко. Он добавил, что в Белоруссии готовятся достойно принять российского лидера и провести мероприятие на высоком уровне.

Президент Белоруссии воспользовался случаем, чтобы лично поздравить Путина с высоким уровнем доверия, которое ему было оказано российскими избирателями. По его словам, в Белоруссии также внимательно следили за церемонией инаугурации и мемориальными мероприятиями в честь 73-й годовщины Победы и очень высоко оценили уровень их проведения.